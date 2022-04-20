美歐等國財長在俄代表發言時率先離席

20國集團財長

20國集團財長和央行行長20日在國際貨幣基金組織和世界銀行會議之餘舉行會議，他們離開會議室或關掉屏幕，以抗議入侵烏克蘭的俄羅斯參加會議。“戰爭與合作不相容，”法國經濟部長布魯諾·勒梅爾在 G20 會議開幕式上宣稱，促請俄羅斯“放棄參加 G20 會議”。輪值主席國印尼以保持公正唯有拒絕把俄羅斯拒之門外。

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加拿大女財長方慧蘭在推特上寫道：“本周在華盛頓舉行的會議旨在支持全球經濟，俄羅斯非法入侵烏克蘭對全球經濟構成嚴重威脅。”他補充說：“俄羅斯不應該參與這些會議”。

方慧蘭女士在她的推文中附上了一張照片，顯示西方官員“在俄羅斯試圖干預時離開了 G20 全體會議”。

一位接近美國代表團的消息人士早些時候證實：“當俄羅斯開始談話時，許多財政部長和央行行長，包括烏克蘭財長 (Serguii Marchenko) 和美國財長 (Janet) Yellen 都退席了”。 英國方面消息顯示，英國代表已經離開了會議現場。

相反，德國財政部長克里斯蒂安·林德納(Christian Lindner)為德國參加所有會議的願望辯護，不想拒絕包括俄羅斯官員在場的會議。林德納對華盛頓記者表示：“我們不會為俄羅斯提供傳播其宣傳和謊言的平台。”

這是自 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭以來，20國集團的首次會面。

他們於 2 月 18 日在印度尼西亞雅加達承諾協調實現“更強勁”的全球復蘇。相反，俄羅斯的攻勢大大降低了前景，加劇了通貨膨脹並引發了糧食危機。

法國財長布魯諾·勒梅爾對烏克蘭戰爭造成的糧食不安全表示遺憾，並表示：“國際貨幣基金組織和 G20 必須解決”通貨膨脹問題。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）敦促各國在緊張局勢下繼續合作。她表示：“合作必須而且將繼續下去”。

國際貨幣基金組織將今年的全球增長預測從 1 月份的 4.4% 下調至 3.6%。烏克蘭戰爭陷入僵局，以及對莫斯科實施更嚴厲的制裁，進一步威脅到全球前景。

就目前而言，美國等盟國想加大對莫斯科的施壓。但像德國這樣依賴俄羅斯提供能源供應的其他國家則不情願。

儘管圍繞20國集團 G20 的緊張局勢，國際貨幣基金組織和世界銀行呼籲我們不要迷失方向，強調在 60% 的低收入國家收入處於過度負債或很可能在不久的將來。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）認為，“我毫不懷疑在這次 G20 期間將進行實質性討論”。