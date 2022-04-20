20國集團財長

美歐等國財長在俄代表發言時率先離席

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Des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, réunis en marge des réunions du FMI et de la banque mondiale le 20 avril 2022
Des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, réunis en marge des réunions du FMI et de la banque mondiale le 20 avril 2022 © AFP
作者： 法廣
6 分鐘

20國集團財長和央行行長20日在國際貨幣基金組織和世界銀行會議之餘舉行會議，他們離開會議室或關掉屏幕，以抗議入侵烏克蘭的俄羅斯參加會議。“戰爭與合作不相容，”法國經濟部長布魯諾·勒梅爾在 G20 會議開幕式上宣稱，促請俄羅斯“放棄參加 G20 會議”。輪值主席國印尼以保持公正唯有拒絕把俄羅斯拒之門外。

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加拿大女財長方慧蘭在推特上寫道：“本周在華盛頓舉行的會議旨在支持全球經濟，俄羅斯非法入侵烏克蘭對全球經濟構成嚴重威脅。”他補充說：“俄羅斯不應該參與這些會議”。

 

   

方慧蘭女士在她的推文中附上了一張照片，顯示西方官員“在俄羅斯試圖干預時離開了 G20 全體會議”。

一位接近美國代表團的消息人士早些時候證實：“當俄羅斯開始談話時，許多財政部長和央行行長，包括烏克蘭財長 (Serguii Marchenko) 和美國財長 (Janet) Yellen 都退席了”。 英國方面消息顯示，英國代表已經離開了會議現場。

   

相反，德國財政部長克里斯蒂安·林德納(Christian Lindner)為德國參加所有會議的願望辯護，不想拒絕包括俄羅斯官員在場的會議。林德納對華盛頓記者表示：“我們不會為俄羅斯提供傳播其宣傳和謊言的平台。”

這是自 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭以來，20國集團的首次會面。

他們於 2 月 18 日在印度尼西亞雅加達承諾協調實現“更強勁”的全球復蘇。相反，俄羅斯的攻勢大大降低了前景，加劇了通貨膨脹並引發了糧食危機。

法國財長布魯諾·勒梅爾對烏克蘭戰爭造成的糧食不安全表示遺憾，並表示：“國際貨幣基金組織和 G20 必須解決”通貨膨脹問題。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）敦促各國在緊張局勢下繼續合作。她表示：“合作必須而且將繼續下去”。

國際貨幣基金組織將今年的全球增長預測從 1 月份的 4.4% 下調至 3.6%。烏克蘭戰爭陷入僵局，以及對莫斯科實施更嚴厲的制裁，進一步威脅到全球前景。

就目前而言，美國等盟國想加大對莫斯科的施壓。但像德國這樣依賴俄羅斯提供能源供應的其他國家則不情願。

儘管圍繞20國集團 G20 的緊張局勢，國際貨幣基金組織和世界銀行呼籲我們不要迷失方向，強調在 60% 的低收入國家收入處於過度負債或很可能在不久的將來。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）認為，“我毫不懷疑在這次 G20 期間將進行實質性討論”。

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