英國法院周三發布了允許將維基解密創辦人阿桑奇引渡至美國的法令

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英國倫敦威斯敏斯特法院於4月20日發布了允許將維基解密創辦人朱利安·阿桑奇引渡至美國的法令。現在將由內政大臣普里蒂·帕特爾決定是否把阿桑奇引渡到美國。不過阿桑奇還可以向英國最高法院提出上訴。

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此前維基解密網站4月2日就已經表示，英國倫敦威斯敏斯特法院將於本月20日發布關於將阿桑奇引渡至美國的命令。今年3 月，英國最高法院駁回阿桑奇針對高等法院批准引渡的上訴申請，令阿桑奇被引渡的可能性大增。美國申請引渡阿桑奇案，倫敦地方法院先是在去年 1 月，認為引渡至美國監獄可能令原本已患有自閉症與亞斯伯格症的阿桑奇之身心狀況進一步惡化，增加自殺風險，因此拒絕引渡要求。但是在美國檢察官保證不會單獨監禁或將阿桑奇送往戒備森嚴的監獄後，英國高等法院去年 12 月推翻了地方法院的判決。

2010 年，阿桑奇創辦的維基解密公佈了上千份美國在阿富汗與伊拉克的機密軍事文件，其中最知名的是名為《附帶謀殺》的影片，紀錄了美軍乘坐阿帕契直昇機，在伊拉克首都巴格達上空無差別射殺平民。阿桑奇與洩漏文件的前美軍分析師雀爾喜．曼寧被指控共謀入侵美國國防部電腦，前者被美國政府指控 17 項間諜罪以及 1 項濫用電腦罪，如果罪名全部成立，最高將面臨 175 年有期徒刑。

約 30 多位前國家元首、領袖與知識份子曾連署要求拜登與眾議院議長佩洛西放棄對阿桑奇的 18 項指控，簽署者包括前巴西總統羅塞夫、Pink Floyd 樂團前成員羅傑．沃特斯、哲學家齊澤克，以及前希臘財政部長瓦魯法基斯。聯署信中指出，放棄指控阿桑奇將向世界發出一個強烈訊息：言論、思想與媒體自由是足以與包括美國在內的任何政府利益相抗衡的工具。...代表每個人都可以表達意見而不必擔心被報復，所有新聞媒體都可以向全世界民眾提供新聞，因而保障了思想的多元化。

如果阿桑奇被引渡回美國，他最高可能會被判處175年的監禁。今年3月23日，50歲的阿桑奇和未婚妻莫里斯在貝爾馬什監獄舉行了婚禮。婚禮由一名登記官主持，有四名客人（阿桑奇的兩個兒子以及阿桑奇的父親和哥哥）、兩名證婚人和兩名保安出席。婚禮結束後，客人們被要求立即離開監獄。4 月 10 日，包括厄瓜多爾駐倫敦大使館、貝爾馬什監獄與倫敦地方法院，以及阿根廷都有人舉辦守夜活動，要求釋放阿桑奇的橫幅或標語被投射在多處建築外牆上。