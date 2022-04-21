拜登宣布向烏克蘭追加援助

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美國總統拜登4月21日在華府與烏克蘭總理什米加爾會晤後，宣布向烏克蘭追加8億美元軍事援助，與5億美元直接經濟援助。同時宣布禁止俄羅斯船隻停靠美國港口。

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中央社報道，拜登星期四上午與正在華府訪問的什米加爾（Denys Shmyhal）會談後，在白宮召開記者會宣布最新一波對烏克蘭援助。

拜登表示，將再提供8億美元軍事援助給烏克蘭以對抗企圖入侵烏克蘭東部頓巴斯地區的俄軍，其中包括重型火炮武器、數十枚榴彈炮、14萬4000發彈藥與戰術無人機。除了軍事援助外，美國也將再提供5億美元的人道與經濟援助。

拜登同時宣布，任何懸掛俄羅斯國旗或是由俄羅斯所擁有或經營的船舶都將不得停靠美國港口或進入美國海岸。

對於俄羅斯宣稱已經佔領烏克蘭東南部港市馬立波，拜登提出質疑表示，目前沒有證據顯示馬立波已經淪陷。