英首相約翰遜訪印度 尋求加強夥伴關係

英國/印度

因疫情多次推遲後，英國首相鮑里斯-約翰遜周四（4月21號）終於抵達印度，開始進行為期兩天的訪問，此次出訪的重點是貿易，雖也有戰略會談，但據信幾乎沒有可能讓印度總理莫迪改變不支持西方制裁俄羅斯入侵烏克蘭的立場。

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據法新社，約翰遜已經抵達印度總理莫迪的西部家鄉古吉拉特邦，他將在那裡會見商界領袖，並對歷史名城艾哈邁達巴德進行文化之旅，為數近一半的英裔印度人都來自那裡。約翰遜隨後將於周五前往新德里與莫迪會面，而同一天，在遙遠的倫敦，英國議會將就是否將涉及約翰遜的"派隊門 "案提交給一個委員會進行表決，以確定約翰遜在解釋 此事時是否有意誤導議會。

約翰遜的印度行程因疫情而兩度推遲，本周因“派對門”投票而遭質疑，反對黨要求他辭職。英國消息人士說，由於這次與印度總理莫迪會面機會被認為實在太重要，因此不能再推遲了。

“不可思議的機會”

首相府唐寧街表示，他們將簽署價值超過10億英鎊（12億歐元）的雙邊投資協議，這將為英國創造11000個就業機會。

周四下午，約翰遜在參觀古吉拉特邦的一家工廠時告訴記者："我們今天專註於一些深化我們夥伴關係的不可思議的機會。“

據法新社，約翰遜此行旨在促成國防、人工智能和綠色能源領域的新夥伴關係，同時也要加強在機器人、電動汽車和衛星發射等領域的投資交易。然而倫敦也承認，在與莫迪先生的政府達成脫歐後的貿易協議之前還有一段路要走，作為條件之一，莫迪政府希望向印度人發放更多的簽證，以便讓他們在英國工作或學習。

烏克蘭問題上的分歧

在烏克蘭的局勢上，兩國採取了非常不同的立場。倫敦正在加大對俄羅斯的經濟制裁，並處於對基輔的武器援助的最前沿。但依賴俄羅斯能源、農業和武器進口的印度，一直避免公開譴責入侵和加入聯合國投票。

約翰遜周四在被問及這一問題時說： "印度和俄羅斯在歷史上的關係也許與俄羅斯和英國在過去20年的關係非常不同"，他保證說： "我們必須反映這一現實，但我將與莫迪談論這個問題，"

預計約翰遜先生將強調印度加快向可再生能源轉型的好處。英國首相說："我們兩個國家都過度依賴外國碳氫化合物。而我們需要一起擺脫這種狀況，"而"在氫氣、電動汽車、海上風能和所有降低能源成本的方法方面的夥伴關係 "都是討論中的要點。