阿富汗北部一什葉派清真寺周四發生爆炸 造成至少10人死15人受傷

阿富汗/塔利班

法新社消息，阿富汗北部城市馬紮里沙里夫的一個什葉派清真寺周四（4月21日）發生爆炸事件，造成至少10人死亡，另有15人受傷。伊斯蘭國恐怖組織聲稱對這起爆炸襲擊負責，並表示他們是從遠距離引爆安置在清真寺內的炸彈的。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社也報道說，馬紮里沙里夫的一名塔利班發言人說：“二區的一個什葉派清真寺內發生爆炸”。地方衛生當局發言人岑達尼透露，這起爆炸造成至少11人喪命，32人受傷。一名目擊居民說，事發當時她正在附近市集購物，突然聽見一聲爆炸巨響，隨後看到清真寺周圍冒出濃煙。“商店的玻璃都被震碎了，當時人很多並且都在倉皇逃命。”

兩天前（4月19）阿富汗首都喀布爾一個什葉派哈紮拉族社區的一所高中附近日也發生過爆炸事件，造成至少6人死亡、近20人受傷。聯合國秘書長古特雷斯通過發言人對襲擊事件表示強烈譴責，向受害者家屬表示最深切慰問，同時重申國際人道主義法嚴格禁止襲擊平民和包括學校在內的民用基礎設施。聯合國阿富汗援助團團長德博拉·萊昂斯也對這起“令人髮指的”襲擊事件予以強烈譴責，並要求將那些針對學校和兒童實施襲擊的罪犯繩之以法。

聯合國駐阿富汗人道主義協調員拉米茲·阿拉克巴羅夫強烈譴責這一恐怖襲擊事件。他說：“校園內外的暴力是絕對不可接受的。對於已經飽受40年戰爭折磨的阿富汗人民來說，學校應該是安全的避難所，是孩子們學習和成長的地方。”