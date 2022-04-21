G20財長會議不歡而散？

烏克蘭戰爭/G20

二十國集團（G20）財長和央行行長會議於4月20日在美國華盛頓閉幕。譴責俄羅斯進攻烏克蘭的聲音相繼出現，會議未能發表聯合聲明。包括美國在內的一部分代表為反對俄羅斯出席而中途退席，成為一次罕見的會議。但日本財務大臣未跟進退席，稱留在會場對俄羅斯進行嚴詞批評。

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據日本經濟新聞今天報道，G20財長會議未發表聯合聲明，美英等中途退席，成為一次罕見的會議。

“戰爭無法正當化、違反國際法”。在比原計畫推遲30分鐘開始的主席國記者會上，印度尼西亞的財政部長斯里·穆利亞尼發出了對俄羅斯的嚴厲批評。針對中途退席表示“並不吃驚”。一部分成員對於日美歐對俄經濟制裁對經濟的影響表示了擔憂。

在記者會上，記者發出了追問G20框架是否具有實際效果的問題，穆利亞尼表示，“全體參加國希望維持G20的合作”。指出面對能源及食品價格上漲、中央銀行加息等世界經濟面臨的難題，探索國際合作的框架不可或缺。

報道引述路透社消息稱，美國財政部部長耶倫等美國、英國、加拿大的與會者在俄羅斯方面開始發言之前離席。除了未發表聯合聲明之外，針對陷入停滯的發展中國家債務問題，也未能提出具體政策。

據中央社說，今天G20財長會議上，美國財政部長葉倫與多國財長在俄羅斯官員發言時一起離席，抗議俄國侵略烏克蘭。不過日本財務大臣鈴木俊一未跟進離席，他表示自己留下是為了嚴詞譴責俄方。

20國集團（G20）財長和央行行長會議於20至21日召開，傳出當俄羅斯官員開始在G20會議發言時，耶倫（Janet Yellen）、烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）等多國財長與央行首長突然離開，部分線上與會的財長及央行首長也關掉攝影機。

英國、法國及加拿大官員加入這次杯葛，不過代表日本出席會議的財務大臣鈴木俊一併未跟進歐美各國的離席抗議行動。日本讀賣新聞稱，鈴木會後召開記者會被問及此事時表示，他沒有離席，而是留在會場對俄羅斯進行嚴詞批評。

據報道指出，這是俄羅斯入侵烏克蘭後G20首度召開部長級會議，但會後沒有發表聯合聲明，顯見G20內部已浮現對立情勢。