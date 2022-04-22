基輔:烏克蘭士兵仍在馬里烏波爾抵抗俄軍

馬里烏波爾

基輔周四表示，被莫斯科宣稱已"解放"的烏克蘭戰略港口馬里烏波爾，仍有數千烏克蘭戰士在那裡為保衛巨大的亞速（Azovstal）冶金綜合體艱苦作戰。

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俄羅斯總統弗拉基米爾-普京周四4月21日說，俄軍已"解放"了馬里烏波爾。他說，自己命令圍攻剩餘的烏克蘭戰士，而不是攻擊他們盤踞的亞速（Azovstal）工業基地。

基輔表示，在莫斯科稱其"解放"了的戰略港口馬里烏波爾，仍有烏克蘭軍人在堅持戰鬥對抗俄羅斯軍隊。

澤連斯基周四在一段視頻中表示，“馬里烏波爾的戰鬥仍在繼續”。“不論佔領者說什麼，這個城市仍在抵抗俄羅斯”，“侵略者將不得不離開我們領土”，“特別是離開馬里烏波爾”。“而他們現在所能做的，僅僅是推遲這個不可避免的時刻到來。

澤連斯基周四在向葡萄牙議會的演講中說："馬里烏波爾沒有一棟完好的建築。這座城市真的被燒成了灰燼。他還說：在不斷的轟炸下，一個多月來，俄軍圍困了馬里烏波爾（......）數十萬平民（被困）在那裡，沒有食物、沒有水、沒有藥品。

在基輔，烏克蘭總統顧問奧列克西-阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovytch）說，莫斯科沒有足夠的部隊來包圍和圍攻亞速鋼鐵廠。他形容說：現在“失去馬里烏波爾的直接威脅已消散”。

美國總統拜登周四說，俄羅斯是否控制了馬里烏波爾"值得懷疑"。他說"尚無證據表明馬里烏波爾已經完全失守"。拜登稱，普京的"宏偉野心"失敗了。澤連斯基和他的民選政府仍在執政，烏克蘭武裝部隊在英勇的烏克蘭平民陪同下，挫敗了俄羅斯對其國家的征服。

拜登昨天宣布為烏克蘭提供8億美元的新軍事援助，包括72門榴彈炮及其車輛，144,000枚炮彈和121台鳳凰鬼怪殺手無人機。

馬里烏波爾萬人坑

據美國公司Maxar Technologies最近公布衛星圖像，並稱，馬里烏波爾以西20公里的村莊曼胡什（Manhush）存在一個“萬人坑”。

據馬里烏波爾市政廳在電報群（Telegram）上說，僅在這個村莊，"佔領者就埋葬了3000至9000名居民的遺體"。

馬里烏波爾市前市長、現任烏克蘭議會議員謝爾蓋-塔魯塔（Serhiy Tarouta）說，對澤連斯基先生來說，"解除馬里烏波爾的封鎖有兩個選擇，（一個）是軍事的，（另一個）是外交的"。

他還說，烏克蘭需要武器。“在接下來的時間裡，（西方）政客們要麼成為我們的盟友，要麼繼續因恐懼俄羅斯人而成為他們的幫兇。

澤連斯基先生早些時候曾在國際貨幣基金組織和世界銀行的負責人面前估計，烏克蘭每月需要70億美元來補償戰爭造成的經濟損失，並指責俄羅斯"摧毀了烏克蘭境內可以作為經濟基礎的一切。