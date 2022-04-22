日本就日俄主權爭端對俄羅斯更強硬

日本/俄羅斯

俄日關係因烏克蘭戰爭而惡化，日本再次提高聲調，將北方四島稱為被俄羅斯"非法佔領"的日本領土。這是2003年以來的第一次。

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在周五4月22日公布的日本年度外交"藍皮書"中，東京在涉及千島群島的四個島嶼時，再次使用了被俄羅斯"非法佔領"這個詞，這些島嶼與日本北部大島北海道毗鄰。

法新社說，這四個島嶼被日本稱為"北方領土"，在1945年8月第二次世界大戰的最後幾天，被蘇聯軍隊入侵，隨後被莫斯科吞併。

自第二次世界大戰結束以來，這一領土爭端阻礙了日本與俄羅斯之間和平條約的簽署。

日本外交部最新的藍皮書說， "日本和俄羅斯之間的主要關切是北方領土"。這是"日本擁有主權，但目前被俄羅斯非法佔領的日本領土"。

東京還說，日方因俄烏衝突，現已排除與俄羅斯就可能的雙邊和平條約展開進一步的討論。

莫斯科在3月份突然決定放棄與日本就北方領土的會談，認為"不可能與一個公開採取不友好立場並試圖損害俄羅斯利益的國家討論（......）"。東京對此提出了抗議。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一開始，日本就加入了西方對莫斯科的制裁行動。東京還在4月初決定停止進口俄羅斯的煤炭，但同時繼續參與俄羅斯遠東薩哈林附近的海上石油項目。

法新社說，相比之下，日本在周五傾向於對中國採取較寬鬆的態度。它在最新的藍皮書中說：建立一個建設性的、穩定的日中關係非常重要。不過，東京再次對北京"強行改變東海和南海現狀的企圖"表示關切。