涉嫌協助走私毒品 洪都拉斯前總統被引渡到美國受審

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洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）因涉嫌在過去12年間協助向美國走私500多噸可卡因，周四被引渡到美國受審，一旦罪成他將面臨終身監禁。

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法新社報道，周四下午在媒體的鏡頭下，戴着手銬的埃爾南德斯在軍警戒護下登上一架美國緝毒機構（DEA）的飛機飛往美國，預定周五他將在紐約的聯邦法院出庭受審。

53歲的胡安-奧蘭多-埃爾南德斯2014至2022年任洪都拉斯總統，今年一月該國大選後，他將權力移交給新任左派總統希奧馬拉-卡斯特羅，在卸任不到三周後的2月15日，他在首都的住所中被捕。

此前一天，曼哈頓聯邦法院正式提出引渡埃爾南德斯的請求，他被指控參與 "向美國走私500多噸可卡因的犯罪陰謀"。 美國司法部長加蘭周四向媒體的聲明中指稱他 "在2014年至2022年期間濫用總統職權，將該國變成一個毒品國家"。美國司法還指控他接受了販毒集團數百萬美元的賄賂，特別是接受臭名昭著的墨西哥錫那羅亞集團（Sinaloa cartel）首腦查普（El Chapo）的100萬美元賄賂，以換取對毒品貿易的保護。

埃爾南德斯在任期間曾以打擊毒品販運自居，曾是特朗普治下美國反毒和控制移民的盟友，華盛頓甚至支持了他在2017年的連任，而選舉曾出現30人死亡的反對示威，反對派譴責選舉存在舞弊。

被控參與向 美國大規模走私毒品，美國司法去年3月判處他的兄弟，前副手 "托尼"-埃爾南德斯無期徒刑。3月28日，洪都拉斯最高法院最終維持了美國法庭對他的引渡請求。

據紐約負責此案的檢察官稱，埃爾南德斯讓軍隊和警察參與向美國販運毒品，將洪都拉斯變成了一個 "毒品國家"。

2012年至2013年期間任該國警察系統負責人的胡安-卡洛斯-"老虎"-博尼利亞也在3月9日被捕，將很快被引渡受審。

埃爾南德斯宣稱自己無辜，譴責自己報復和陰謀的受害者。但據美國國務卿布林肯說，這位前國家元首 "實施腐敗和販毒或為其提供便利"，並 "利用非法活動收益來（資助）其政治活動"。美國當局稱，埃爾南德斯受收販毒集團的賄賂，作為交換，他 "保護毒販免受調查、被捕和引渡"。

4月1日，法院已查封了他及其近親的大部分的資產、金融賬號和企業。