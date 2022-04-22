烏克蘭指俄羅斯準備在其佔領區舉行“假公投”

烏/俄/假公投

烏克蘭總統澤連斯基警告烏克蘭人警惕普京“故伎重演”，試圖在其佔領的烏克蘭領土舉行“假獨立公投”。這些地方包括烏克蘭南部的赫爾松和紮波羅熱地區。

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烏克蘭指責俄羅斯試圖在其佔領的赫爾松（Kherson）和紮波羅熱（Zaporijjia）組織“假公投”。

烏克蘭總統澤連斯基昨晚4月21日在一段視頻信息中呼籲烏克蘭被占區的居民保持警覺，不要向俄羅斯軍隊提供他們索取的任何個人資料，如護照號碼。

烏克蘭總統警告說，這不是僅僅為了進行人口普查。......這不是為了給你任何形式的人道援助。他說，“如果組織這種“把戲”的命令來自莫斯科，那麼，這實際上是在你們的土地上偽造所謂的公投”。

烏克蘭3月初已經指責過俄羅斯試圖在赫爾松舉行類似於2014年俄羅斯吞併克里米亞半島的"公投"。法新社說，基輔和西方認為這樣做是非法的。

在烏克蘭東部，親俄羅斯的分離主義領土頓涅茨克和盧甘斯克在也在被國際社會視為無效的全民投票中宣布其獨立為"人民共和國"。

澤林斯基威脅說："如果有人想進行新的吞併，俄羅斯將受到更強大的制裁打擊。他說，"將不會有赫爾松人民共和國的存在。

赫爾松是俄羅斯軍隊在2月24日入侵烏克蘭後奪取的第一個烏克蘭主要城市。在更遠一些的東北部，在烏克蘭手中的紮波羅熱市周邊，俄羅斯軍隊還控制了大片地區。