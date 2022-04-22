烏克蘭調查人員在烏克蘭布查鎮發現50起非法殺戮 俄羅斯恐犯下戰爭罪

烏克蘭/俄羅斯

聯合國人權事務高級專員辦公室發言人夏姆達薩尼周五表示，聯合國使團在烏克蘭首都基輔郊區小鎮布查記錄到有50名平民遭到殺害，包括草率處決。夏姆達薩尼指出，“聯合國人權官員在4月9日前往布查鎮的任務期間，記錄到非法殺戮，包括對約50位當地平民的草率處決。”

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聯合國人權事務高級專員巴切萊特也指出，自從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際人道法遭到踐踏，俄羅斯軍隊從事了可以被指責為戰爭罪的行徑，包括造成平民死亡、摧毀學校及醫院的無差別轟炸。夏姆達薩尼強調，俄國部隊無差別轟炸人口稠密地區，造成平民死亡，破壞醫院、學校及其他民間基礎建設，這些行動可能形同戰爭罪。

巴切萊特此前已經表示，俄羅斯軍人的舉止令人嘔吐，她呼籲保存所有涉及可能的戰爭罪行的證據。巴切萊特4 月 4 日在發表的一份聲明中表示，她對陳屍街頭和草草搭建的墳墓的畫面感到震驚。 她說:“來自這一地區和其他地區的報告提出了嚴重和令人不安的問題，涉及可能的戰爭罪行、嚴重違反國際人道主義法和嚴重違反國際人權法的行為。”

巴切萊特呼籲挖出所有屍體並進行鑒定，以便通知受害者家屬，並確定死亡的確切原因。她補充說，還應該採取一切措施保存證據。 她說:“至關重要的是，要盡一切努力確保對布恰發生的事情進行獨立和有效的調查，以確保真相、正義和問責制，以及對受害者及其家人的賠償和補救。”

俄軍遭控在布查鎮屠殺數以百計平民，震驚全世界，引發各國指控俄軍犯下戰爭罪行。法新社採訪團隊是首批發現烏克蘭布查鎮屠殺慘況的新聞工作者。採訪團隊抵達當地，率先看到3具屍體，像成堆破布一般躺在塵土當中，光是這一幕就夠讓人怵目驚心。採訪車上有人大喊“屍體”，司機尖叫着停下車來，採訪團隊下了車。這3具屍體躺在一堆建材和木棧板旁邊。走近後，可以看到其中一人的雙手遭反綁在背後。

聯合國烏克蘭危機協調員對記者表示，在過去兩個月里，烏克蘭經歷了“大規模的痛苦、破壞和毀滅”。他呼應秘書長的說法表示，“我們必須停止流血和毀滅”。他指出，烏克蘭至少有1570萬人迫切需要人道主義援助和保護，超過500萬人逃離烏克蘭，到其他國家尋求安全，另有710萬人在全國各地流離失所。”