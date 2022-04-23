旅台學生:烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望

台灣/烏克蘭/中國

中央社4月23日報道，台灣在俄烏戰爭中力挺烏克蘭，3名烏克蘭留學生表示，多數烏克蘭人民對此都「很有感」，反觀以往與烏克蘭關係緊密的中國卻暗挺俄羅斯，令烏克蘭人民普遍「很失望」。

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曾在媒體工作的碩士生凱特琳娜（Kateryna Leliukh）22日向中央社表示，台灣與烏克蘭有相同的民主價值觀，又都同樣面臨鄰近強權的威脅，她認為，台灣支援烏克蘭的行動應該讓更多人知道。

她還說，烏克蘭人民永遠不會忘記基輔附近的布查鎮（Bucha）和馬里烏波爾（Mariupol）平民遭俄軍屠殺的景象，也因此由衷感謝在此患難時刻獲得來自台灣和世界各國的幫助。

她坦言，烏克蘭人民普遍對中國的親俄立場很失望。她說，中國日前給俄羅斯的盟友塞爾維亞提供“先進防空系統”，這對烏克蘭來說，是很不幸的消息。經過這場戰爭，她相信“烏克蘭人民對中國的觀感會深深轉變”。

研究風力發電的烏克蘭學生馮至表示，烏克蘭過去跟中國關係緊密，有很多電力能源的合作項目，戰爭爆發後，烏克蘭人民很期待獲得中國的幫助，但中國沒有表態，反而更傾向與俄羅斯站在一起，這讓烏克蘭不少政治人物與人民都感到失望。因此，戰後烏克蘭人對烏中關係會有不同的想法。

研究財經的維多利亞-賀魯申科（Viktoriia Hlushchenko）說，過去烏克蘭人雖然可能隱約知道台灣跟烏克蘭很像，價值觀接近，但從未認真想去親近台灣，因為沒有這樣的需求。現在烏克蘭人對於中國的立場感到很失望，也開始深深覺得「烏克蘭和台灣就像兄弟一樣」。

中央社說，這幾位烏克蘭學生也表示，台灣對烏克蘭的援助透過社群媒體廣為傳播，讓烏克蘭人都相當有感。賀魯申科舉例，她在自己追蹤的烏克蘭知名Instagram帳號上，看到台北發起力挺烏克蘭的活動照片，那個IG有很多追蹤者，相信台灣支持烏克蘭的行動已廣為人知，她來台灣研習目標之一，是希望借鏡台灣成功的經濟政策，幫助烏克蘭未來重建等經濟發展。

馮至說，台灣對烏克蘭的幫助是好幾波新聞焦點，他認為多數烏克蘭人都會看到，以前或許不是每個人都關注時事，像他自己過去就不太看新聞，但戰爭爆發後，他每天都會關注，尤其會一直追蹤推特（Twitter）等社群網路的消息。