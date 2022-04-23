日本與俄羅斯達成三文魚年度捕撈配額協議

日俄

日本漁業廳4月23日周六表示，日本已就俄產鮭魚（三文魚）和鱒魚的己方年度捕撈配額，與俄方達成協議。這一協議達成之際，日俄兩國關係由於俄羅斯入侵烏克蘭而轉冷。

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美聯社東京站4月23日報道，根據本次日俄達成的鮭魚捕撈協議，日本今年在其200海里專屬經濟區擁有2050噸鮭魚和鱒魚的捕撈配額，日本將根據實際捕撈量，根據“聯合國海洋法公約”中有關俄產魚類的付款方式，向俄羅斯支付156萬-234萬美元的費用。該協議將於下周一正式簽署。

日本今年的捕撈配額與去年相比並無變化，但俄烏開展，日俄兩國政府關係惡化，正值今年的鮭魚旺季，兩國年度捕撈配額談判初始時期。日本在北海道以北與俄羅斯有爭議的島嶼附近所享受的配額協議已經敲定，讓日本漁民着實鬆了一口氣。

不過，該協議只解決了日本在己方經濟區內的配額問題，有關俄羅斯專屬經濟區內的配額問題，兩國仍需要談判。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，日本對莫斯科實施了一系列制裁，包括凍結俄羅斯領導人、俄羅斯億萬富翁和俄羅斯集團的資產、限制貿易、撤銷莫斯科的“最惠國”貿易地位。作為反擊，俄羅斯宣布暫停與日本的和平條約談判，其中包括日俄爭議島嶼相關談判。