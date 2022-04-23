普京目標:"完全控制"頓巴斯和烏南地區

俄羅斯/烏克蘭

隨着俄羅斯侵略烏克蘭戰爭即將進入第三個月，莫斯科宣布其目標是"完全控制"頓巴斯和烏克蘭南部。

廣告 繼續瀏覽後續

據俄羅斯新聞社援引米內卡耶夫（Roustam Minnekayev）將軍在葉卡捷琳堡（烏拉爾）與俄羅斯軍工綜合體公司會晤時說，莫斯科的目標是完全控制頓巴斯和烏克蘭南部地區，以確保通往克里米亞（2014年被俄吞併）的陸地走廊，並制約（…）烏克蘭經濟的重要基礎設施黑海港口，烏克蘭的農產品和冶金產品都需通過這些港口運送。

法新社說，米內卡耶夫將軍這番話似乎證實了俄羅斯的目標也包括烏克蘭另一重要港口，第三大城市敖德薩。

據米內卡耶夫說，俄羅斯對烏克蘭南部的控制也應該有助於“外德涅斯特”地區的的親俄分離主義分子，他們自1992年以來一直控制着這片與烏克蘭西部接壤的摩爾多瓦領土。一支俄羅斯軍隊已經在那裡駐紮。

米內卡耶夫說，俄羅斯對烏克蘭南部的控制也包括通往外德涅斯特（Transdniestrie）的通道。他稱，因為那裡也有“俄語人口”受壓迫的情況。

摩爾多瓦是前蘇聯的一個講羅馬尼亞語的小國，由一個親西方的政府統治。

克里姆林宮將其2月24日入侵烏克蘭說成是保護講俄語的居民的行動，並宣稱俄羅斯並不想佔領烏克蘭全部，稱其目前的任務是與該地區的分離主義盟友一起"解放"頓巴斯。

米內卡耶夫將軍還說，“我們正在與整個世界作戰”，此刻，“就像是在偉大的衛國戰爭”（俄對二戰的稱呼，編者注）中。他說，“整個歐洲，整個地球當時都在反對我們”。“現在也一樣，他們從來沒有喜歡過俄羅斯”。

米內卡耶夫是在普京宣稱"解放"烏東南戰略港口馬里烏波爾的次日，做的上述宣布。馬里烏波爾近兩個月一直處於一場重大戰役的中心。

俄羅斯總統普京下令“圍困”，而不“攻打”躲在馬里烏波爾巨大亞速冶金工廠內的烏克蘭守軍。