美國防長邀40盟國討論助烏克蘭軍隊現代化升級

美國/烏克蘭/40國

五角大樓已邀請40個盟國於下周二在德國開會，討論烏克蘭的長期安全需求。此刻基輔繼續在該國南部和東部與俄羅斯軍隊作戰。

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五角大樓發言人約翰-柯比（John Kirby）4月22日說，來自北約的20個成員國及非北約國家的國防部長和高級將領已接受美國國防部長勞埃德-奧斯汀（Lyoyd Austin）的邀請，將在德國西部的拉姆施泰因（Ramstein）美軍基地舉行會議。

科比說，這次會議將討論戰爭結束後，烏克蘭的合作夥伴如何幫助該國建立軍事力量。

他稱，奧斯汀希望在這次會議上看到的事情之一，是“志同道合的國家開始討論烏克蘭之後需要的長期防務關係”。

他補充說，這涉及烏克蘭軍隊的現代化升級，確保他們的軍隊仍然強大，能夠在未來發揮作用。他稱，這不是做出安全保障，而是有關烏克蘭軍隊的實際裝備問題。

這次會議是在俄烏戰爭持續兩個月之後舉行的。在此期間，烏克蘭軍隊設法擊退了俄羅斯在首都基輔周圍的進攻。同時，在俄羅斯控制下的烏克蘭部分東部地區正面臨著弗拉基米爾-普京軍隊的新攻勢。

五角大樓發言人柯比說，美國已協調大約30個國家向烏克蘭提供軍事裝備，包括彈藥，以支持該國部隊。而延長這種援助，將被擺在桌面上討論，同時還將對夥伴國的工業能力進行盤點，以確定武器製造商如何繼續幫助烏克蘭。

他還強調說，這次會議並非在北約NATO框架內進行，而且，近期內可能不會取得任何具體進展。