莫斯科首次承認俄巡洋艦沉沒致1死27失蹤

俄艦沉沒

此為超級裝備的俄羅斯黑海艦隊旗艦“莫斯科號”圖片，被擊沉後已沉入海底

俄羅斯國防部4月22日首次承認於4月14日沉沒的莫斯科號（Moskva）巡洋艦上有一名軍人已經死亡，另有27人失蹤。

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俄羅斯新聞社援引該部的話說，"一名軍人死亡，另有27名船員失蹤"。該部補充說，船上其他396人已被轉移疏散。並說："國防部正在向死者和失蹤者的家屬和朋友提供一切必要的支持和援助。

法新社說，俄羅斯黑海艦隊的旗艦莫斯科號上的正式船員多達680人，於4月14日沉沒。

這艘俄艦的沉沒被廣泛認為是俄羅斯的恥辱，甚至親克里姆林宮的評論員也要求當局作出解釋。

俄羅斯說，這艘船沉沒的原因是船上的彈藥爆炸，以及惡劣的天氣阻撓了拖船行動。但烏克蘭說是他們用導彈擊沉了這艘船。

俄當局在昨天4月22日之前，一直宣稱這次沉船事件中沒有人員傷亡，並說全體船員已被轉移。

今天周六，俄羅斯國防部發布的一段視頻，據稱顯示了俄羅斯海軍首長與莫斯科號倖存者之間的會面。

與此同時，最近幾天，俄語媒體和社交網絡上發表的一些報道稱，莫斯科號有水手失蹤，包括正在服兵役的非常年輕的男子。

居住在克里米亞的一名男子德米特里-克雷貝茨（Dmitri Chkrebets）自稱是一名失蹤者的父親，周日晚間他在社交網絡Vkontakte上發布了一條信息問到，他的兒子，一名應徵者，為何會在戰鬥區域。

一位名叫尤莉婭-齊沃娃（Yulia Tsyvova）的婦女也向多家媒體表示，她的兒子失蹤了。

在莫斯科號沉沒後，俄羅斯對基輔郊區一系列軍工廠進行了轟炸，首先炸的是烏克蘭生產海王星導彈的工廠，然後是一個生產坦克的軍工廠和一個彈藥工廠。