俄烏戰爭60天 復活節不停火

俄烏戰爭60天

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭在4月24日東正教復活節這天進入第三個月。該國東部和南部的戰鬥仍在繼續。武器的殺戮聲蓋過了宣布基督復活的鐘聲...

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據法新社4月24日消息，烏克蘭總參謀部稱，烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）仍被俄羅斯人"部分封鎖"，俄軍繼續對該市進行轟炸。

俄羅斯軍方則說，俄軍對九個烏克蘭軍事目標進行了導彈襲擊，包括哈爾科夫地區南部的四個彈藥庫。莫斯科還說，俄軍對26個目標進行了空襲，並進行了423次炮擊。

據基輔稱，在頓巴斯盆地，俄羅斯軍隊在三個方向"加強了攻勢"：一個方向是烏克蘭控制的盧甘斯克地區的實際首都塞維羅涅茨克（Severodonetsk）；第二個方向是往南約50公里的波帕斯納（Popasna）；第三個方向是頓涅茨克附近的庫拉希克瓦（Kourakhikva）。

復活節不停火

最近幾天，東正教基督徒呼籲復活節周末休戰的聲音成倍增加，但這些呼聲未能減少持續的戰鬥。

俄羅斯東正教牧首，普京的盟友基里爾（Kirill）昨天周六發布聲明，呼籲教徒為"持久和平"祈禱，但他沒有提及復活節休戰的問題。

烏克蘭總統澤連斯基在東正教復活節的講話中，祈求上帝"拯救所有烏克蘭人"，呼籲“上帝的審判”，他懇求上帝不要忘記布查（Butcha）、伊爾平（Irpin）、博羅迪安卡（Borodianka）、戈斯托梅爾（Gostomel），並列出了一系列基輔指控俄羅斯軍隊對平民實施暴行的其他地名。

至於羅馬教皇方濟各，他今天面向聚集在聖彼得廣場的數千名信徒，再次呼籲俄烏休戰，呼籲停止對“精疲力盡”的人口的攻擊。

方濟各說："可悲的是，在這些對基督徒來說最神聖、最莊嚴的日子裡，我們更多聽到的是致命武器殺戮的聲音，而不是宣布基督復活的鐘聲。