澳大利亞指責中國通過行賄獲得國際協議

澳洲/中國/行賄

在所羅門群島與中國簽署輪廓模糊的安全協議後，澳大利亞指責中國通過行賄手段贏得國際協議。

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據法新社發自悉尼的消息，澳大利亞國防部長彼得-達頓（Peter- Dutton）今天（4月24日）指責中國為贏得國際協議而行賄，但他拒絕說賄賂是否在北京和所羅門群島最近簽署的有爭議的安全協議中起到了作用。

澳洲國防部長達頓周日在澳大利亞天空新聞上說，"中國人不按我們的規則行事"。 "如果你看看在非洲發生的事情，就會發現有行賄腐敗支付"。他繼續說，"我們永遠無法與這種做法競爭。我們有價值觀，我們有法制，我們尊重它們。

達頓繼續說，"中國干涉外國的行為令人難以置信地咄咄逼人，它為了簽署協議，願意支付賄賂來擊敗其他國家，這就是現代中國的現實"。

當被問及他是否也認為中國對所羅門群島採取了這種腐敗做法時，達頓先生拒絕發表評論。

所羅門群島在上周宣布與北京簽訂了一項安全協議。這項輪廓模糊不清的安全協議重新引起所羅門群島的鄰國和盟友澳大利亞的不安，也令美國擔憂。

堪培拉和華盛頓長期以來一直擔心中國可能在南太平洋建立一個海軍基地，將其海上力量遠遠投射到其邊界之外。

而所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）曾多次表示，他的國家不會有中國的軍事基地，但這個說法沒有讓美國信服，華盛頓警告說，如果他不遵守這一承諾，美國將"進行相應的報復"。