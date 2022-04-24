韓國候任總統尹錫悅派團訪日 改善雙邊關係

韓國/日本

韓國候任總統尹錫悅派遣代表團於4月24日開始對日本進行為期5天的訪問。尹錫悅意圖放棄文在寅時期的外交政策，改善韓日關係，讓韓國扮演更重要的國際角色。

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據共同社報道，韓國代表團已抵達日本，計畫與日本政界、財界要人等會面。能否找到解決原被征勞工等兩國間懸而未決問題的線索，成為關注焦點。

雙方正就韓國代表團與日本首相岸田文雄、前首相安倍晉三等人的會面進行協調。而安倍晉三曾對韓國採取加強出口管制等嚴厲措施。

這個韓國候任總統訪日代表團由7人組成，團長是尹錫悅的親信、下屆執政黨“國民力量黨”的國會副議長鄭鎮碩。鄭鎮碩出發前在仁川國際機場向媒體強調：“為了儘快改善和修復被長期放置的韓日關係，將向日方傳達尹錫悅提出的應為兩國共同利益而一起努力的想法。”

據韓聯社報道，這是韓國候任總統尹錫悅繼美國之後，第二次向外國派出代表團。代表團給日本首相岸田文雄帶去一封尹錫悅的親筆信。

他們將會見日本外務省等政府部門、國會、財經界、新聞界、學界等多方人士，共同討論韓日關係發展、韓美日合作等事宜。

韓國代表團將於25日會見日本外務大臣林芳正，27日拜會岸田文雄。若代表團與岸田文雄的會面成行，雙方可能就岸田文雄出席尹錫悅就職典禮進行商討。

代表團的團長、韓國國會副議長鄭鎮碩當天在乘機前向記者表示，代表團將會見日方各界人士，轉達尹錫悅就韓日關係的立場，即兩國應為儘早改善和恢復雙邊關係而共同努力，這符合兩國共同利益。