歐盟印度成立貿易技術委員會

歐盟/印度/貿易技術

歐盟和印度4月25日周一發布聯合聲明，宣布成立一個貿易和技術特別委員會，以促進歐印雙方合作，儘管雙方在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的立場不同。

廣告 繼續瀏覽後續

這是歐盟委員會主席馮德萊恩（ursula von der leyen）訪問新德里第二天。她表示，之前，歐盟只和美國成立的“貿易和技術委員會”。現在歐盟與印度建立第二個貿易和技術委員會，對我們來說非常重要。

她說，現在這種關係比以往任何時候都更重要。“我們有很多共同點，我們是充滿活力的民主國家”，“我們是基於規則的國際秩序的堅定支持者”。

繼英國首相約翰遜上周四和周五到訪印度後，這是歐盟鼓勵新德里與莫斯科保持距離，並支持西方反對俄羅斯入侵烏克蘭行動的最新訪問。

法新社說，依賴從俄羅斯進口能源、農產品和武器的印度，一直迴避公開譴責莫斯科，並拒絕加入聯合國針對俄羅斯的投票。

彭博新聞社援引一位要求匿名的消息人士的話報道說，該委員會的成立，是歐盟更廣泛計畫的一部分，該計畫旨在加快與印度的貿易談判，並為印度提供一個可行的替代方案，以擺脫俄羅斯的影響。

歐盟與印度這項聯合聲明補充說，戰略協調機制將使所有合作夥伴能夠應對貿易、可靠技術和安全等交叉領域的挑戰，從而深化歐盟-印度在這些領域的合作。

這個聲明還說，雙方一致認為，迅速變化的地緣政治環境，凸顯了深化“聯合戰略”接觸的必要性。

自2013年以來，印度和歐盟之間有關自由貿易協定的談判在“專利保護”和“關稅削減”等問題上一直處於停滯狀態，儘管雙方在2021年5月同意恢復談判。

根據歐盟委員會的數據，歐盟是印度第三大貿易夥伴，2020年的貿易額約為628億歐元。

印度與幾個國家的自由貿易協定談判正在進行或即將開始，包括英國、澳大利亞和以色列。

印度和阿聯酋在今年2月簽署了一項“階段”經濟協議，以促進貿易和投資。