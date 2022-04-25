美國宣布給烏克蘭7億美元軍事援助； 俄羅斯警告 “ 不要提供更多武器給烏克蘭”

美國與俄羅斯

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀一起訪問基輔，布林肯稱美外交官將逐步返回烏克蘭，奧斯汀表示烏軍備如恰當，可擊敗俄國。布林肯和奧斯汀24日對基輔的訪問，是俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國第一次正式訪問烏克蘭。期間兩人表示美過外交官本周將逐步重返烏克蘭，並宣布價值7億美元的軍事援助。同一時間，俄羅斯對美提正式外交照會， 警告不要提供更多武器給烏克蘭。

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俄羅斯駐美國大使安托諾夫表示，莫斯科已警告華盛頓不要向烏克蘭運送更多武器。另外，俄國也宣布將全面開發千島群島，這將使俄羅斯與日本的關係更趨緊繃。

安托諾夫（Anatoly Antonov）接受國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）訪問時說：“美利堅合眾國將武器大量投入烏克蘭，我們強調這種情況令人無法接受，我們要求結束這種做法。”

安托諾夫表示，已向華盛頓送出一份正式外交照會，表達俄方的關切。

英媒報導，烏軍擊沉“莫斯科號”後，普京看起來已經放棄追求和平，而將目標轉為佔領更多烏克蘭領土。

法新社報導，美方是在布林肯和奧斯汀離開烏克蘭領土之後，才證實這次的訪問行程的。

路透社報導，國務院高階官員表示，布林肯和奧斯汀23日抵達波蘭，24日走陸路進入烏克蘭，會見烏克蘭總統澤連斯基和其他官員。

奧斯汀與布林肯25日從基輔返回波蘭首都華沙。奧斯汀表示，烏克蘭只要有恰當的軍備，就可以打贏與俄羅斯的戰爭。