美國防長:烏克蘭"能贏" 希望俄羅斯弱到不能侵略

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美國五角大樓負責人勞埃德-奧斯汀（Lloyd Austin）4月25日周一訪基輔之後表示，烏克蘭能夠贏得這場戰爭。他還表示，希望看到俄羅斯被削弱到無法侵略的程度。

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美國五角大樓負責人奧斯汀和國務卿布林肯在4月24日東正教復活節這一天，一同訪問了基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。

這是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭60天以來，首次有美國政府高官到訪基輔。

美防長奧斯汀在這次會面的第二天表示，烏克蘭人可以打贏這場對俄羅斯的戰爭。他說：“如果他們有合適的設備，有合適的支持，他們就能贏”。

五角大樓負責人還說：“我們希望看到俄羅斯被削弱到一個程度，使他們不再能做侵略烏克蘭這種事情”。他補充說，坦率地講，它（俄羅斯）已經失去了大量的軍事能力和大量士兵，我們不希望它能夠迅速重建這種能力。

美國防長和國務卿本次到訪基輔還宣布再向烏克蘭追加7億美元的直接和間接軍事援助。

美國最近已加快向烏克蘭交付軍事裝備的速度。這些裝備都是烏克蘭總統澤連斯基不斷要求西方提供的。

美國正在向烏克蘭提供重型武器以助其抵抗俄羅斯的攻勢。目前俄羅斯的攻勢主要集中在烏克蘭東部和南部。之前，俄軍在首都基輔地區遭遇了失敗，並與3月底撤出。

法新社說，向烏克蘭提供武器預計將是美國國防部長和40個盟國國防部長星期二在德國舉行會議的重點。奧斯汀說：“我們將儘可能努力，儘可能快地推動，以獲得（烏克蘭人）所需要的東西”。