俄羅斯警告有第三次世界大戰的風險，聯合國秘書長呼籲俄烏合作

第三次世界大戰風險

俄羅斯外交部長拉夫羅夫4月26日警告真的有爆發第三次世界大戰的風險，呼籲全球別低估可能爆發核戰的可觀風險，還說北大西洋公約組織提供武器給烏克蘭，本質上」等於是與俄國打代理人戰爭。但英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）則稱俄國不過是在「虛張聲勢」，「我不認為目前有情勢升高的立即風險」。

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與此同時，俄羅斯對烏克蘭開戰危及平民安全。聯合國秘書長古特雷斯 （Antonio Guterres）4月26日在訪俄期間呼籲，俄烏合作在烏克蘭開設援助和疏散走廊。

中央社報道，古特雷斯與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面後說，「我們急需真正安全且有效的人道走廊」，同時呼籲獨立調查在烏克蘭境內「可能發生的戰爭罪行」。

拉夫羅夫則說，莫斯科政府已準備好與聯合國合作來幫助烏克蘭的平民。

他在與古特瑞斯的記者會上說：「我們的目標主要是保護平民，我們已準備好與聯合國同事合作，以舒緩平民的困境。」

克里姆林宮宣稱，俄國總統普京（Vladimir Putin）星期二與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話時，討論了俄羅斯方確保平民安全的努力。

根據克里姆林宮聲明，普京與艾爾多安討論了「俄國不斷確保和平百姓的安全，包括安排人道走廊等方面的努力」。