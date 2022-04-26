巴基斯坦孔子學院遭自殺襲擊 四人死亡 其中三名中國人

巴基斯坦/中國

巴基斯坦卡拉奇大學附屬孔子學院工作人員乘坐的車輛遭自殺炸彈襲擊，四人死亡，包括三名中國公民 2022年4月26日。

2022年4月26日，巴基斯坦俾路支分離主義組織的女性自殺炸彈客襲擊了卡拉奇大學附屬孔子學院工作人員乘坐的車輛，造成四人死亡，其中包括三名中國公民。

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法新社卡拉奇消息，俾路支解放軍（BLA）在電報群（Telegram）宣布對這起自殺式襲擊"負責"，襲擊的目標是卡拉奇大學附屬孔子學院門前的一輛小客車。

俾路支解放軍過去曾對中國在巴基斯坦的利益進行過幾次大規模的襲擊。該組織說，這是他們首次派女性執行自殺式襲擊任務。

巴基斯坦警方已確認有四人死亡，包括這個孔子學院的三名中國成員和一名巴基斯坦司機。

當地頻道播放的閉路電視錄像顯示，當小巴準備停靠時，一名婦女站在大學校園內孔子學院入口附近。當車輛離她不到一米時，她轉過身去，啟動了她的爆炸背心。

該大學的犯罪學系教授納伊瑪-賽義德（Naeema Saeed）說："我們正在院長辦公室開會，聽到了震耳欲聾的爆炸聲。感覺就像屋頂在坍塌，或者地板在開裂。我們衝了出去。她補充說：“我們環顧四周，看到煙霧升起”。

使用人肉炸彈是俾路支解放軍採取的新策略。該組織發布了一張炸彈襲擊者的照片：一個身穿棕色工作服的女人，笑得很開心，舉着兩個手指。

據法新社介紹，中國資助的項目經常在巴基斯坦引起強烈不滿，特別是在俾路支分離主義團體中，他們認為當地居民沒有從這些項目中受益，因為大部分工作都被中國勞工佔據。

巴基斯坦新任總理謝巴茲-謝里夫立即譴責這是"一種懦弱的恐怖主義行為"。他在推特上說："我對包括我們的中國朋友在內的人喪失的寶貴生命深感悲痛"。他承諾將把肇事者繩之以法。

法新社這個報道說，長期以來，在巴基斯坦從事各種基礎設施項目的中國員工的安全問題一直是北京方面關注的問題。近年來，北京在該國投資了數十億美元。

俾路支解放軍已經宣稱對幾起針對中國目標的襲擊負責，理由是伊斯蘭堡和北京對當地資源的控制。

2019年5月，該組織襲擊了俯瞰瓜達爾深水港的豪華酒店，至少造成8人死亡。瓜達爾深水港是中巴經濟走廊的旗艦項目，北京預計將在該項目上花費超過500億美元（420億歐元）。

邊緣化的省份

六個月前，俾路支解放軍對中國在巴基斯坦最大城市、經濟金融首都卡拉奇的領事館進行了襲擊，造成至少4人死亡。而在2020年6月，它襲擊了部分由中國公司擁有的卡拉奇證券交易所，造成至少4人死亡。

此外，中國的利益也成為巴基斯坦“塔利班”（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）的襲擊目標。2021年4月，該組織聲稱對俾路支省首府奎達（西部）一家豪華酒店發生的自殺式襲擊負責。當時中國大使正在那裡，但他沒有受傷。

巴基斯坦政府還指控巴基斯坦塔利班（TTP）在印度和阿富汗的幫助下，於2021年7月襲擊了一輛載有中國工人的巴士，這些工人正在該國西北部的開伯爾-普赫圖赫瓦省建造達蘇水電站大壩。至少有13人被殺，包括9名中國人。伊斯蘭堡遲遲不肯承認這是一次襲擊，這造成了與北京的緊張關係。

俾路支省是巴基斯坦西南部與阿富汗和伊朗接壤的一個貧窮大省，長期以來一直是種族、宗派和分離主義暴力的發源地。該省擁有豐富的油氣和礦產資源，但其大約1200萬人口抱怨被邊緣化，自然資源被掠奪。

俾路支解放軍還聲稱，他們還對今年2月份該省兩個軍營的連環襲擊負責。隨後，巴基斯坦軍隊花了四天時間消滅了所有的襲擊者，最終死亡人數為20名武裝分子和9名巴軍士兵。