軍援烏克蘭40國會議 基輔稱需重炮裝甲車...

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軍援烏克蘭40國會議4月26日在德國西部拉姆施泰因（Ramstein）美國空軍基地舉行。基輔表示需重炮和裝甲車將俄軍趕出烏克蘭南部和東部大平原。

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美國五角大樓負責人奧斯汀昨天周一表示，俄羅斯旨在完全控制烏克蘭南部和頓巴斯地區，而這次40國會議旨在"為烏克蘭部隊帶來更多能力"。

法新社說，基輔一直呼籲各國向烏克蘭提供重炮和裝甲車，以便將俄軍趕出烏克蘭南部和東部的廣闊平原。

然而，在俄羅斯入侵烏克蘭之初，美國一直將其對烏克蘭的軍援限制在"防禦性"武器上。現在，美國開始向基輔運送美製重型武器，如榴彈炮和各種裝甲車。

美國防長奧斯汀說："我們正在與其他國家的同事討論得到同樣的武器裝備，而且我們得到的早期跡象表明，許多國家將自願參加。

烏克蘭軍人會使用的俄制裝備正在變得稀缺。一些仍有庫存的東歐國家正將其送往基輔，有時還可換取新一代的美國武器裝備。

澳洲日本參加

據法新社介紹，出席本次會議的40個國家中，有美國的歐洲盟友，也有澳大利亞和日本，這些國家擔心如果俄羅斯在烏克蘭得手，會成為一個先例，鼓勵中國的領土野心。

芬蘭和瑞典都受到了邀請，這兩個傳統中立國家，自俄軍入侵烏克蘭後，便開始考慮加入北約。

儘管北約秘書長斯托爾滕貝格也出席這次會議，但美國強調這次會議並非在北約框架內舉行。

昨天，奧斯汀在訪問基輔第二天在波蘭表示，如果烏克蘭有合適的設備、合適的支持，就能打贏這場戰爭。他說，美國希望"給予烏克蘭在這個戰鬥階段有效的火炮和彈藥。

美國防長奧斯汀與國務卿布林肯到訪基輔與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。之後，奧斯汀表示，美國希望看到俄羅斯被削弱到無法侵略別國的程度。