轉折：德國將向烏克蘭交付“獵豹”坦克

德國/烏克蘭

德國國防部長周二（4月26日）宣布，德國將授權向烏克蘭交付"Guepard"（獵豹）坦克，這標誌着柏林對基輔的謹慎軍事支持政策發生了重大轉變。

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德國國防部長克里斯蒂娜·藍布雷希特（Christine Lambrecht）今天26日在德國西部拉姆施泰因的美軍基地舉行的軍援烏克蘭40盟國會議上說："我們已經決定，德國將向烏克蘭提供Guepard防空坦克，"

德國政府消息人士告訴法新社，這50輛專門用於防空的坦克不直接來自德國軍隊，而是來自克勞斯-瑪菲-維格曼（KMW）軍火集團的庫存。

法新社引述消息人士說，它們在10年前就已經退役，需要在技術上進行更新。

議會壓力

最近幾周，德國總理奧拉夫-朔爾茨受到了中歐和波羅的海鄰國以及他自己聯盟內部的嚴厲批評，因為他拒絕提供基輔要求的重型武器，而且他的領導力被認為在外交舞台上不夠。

根據法新社查閱的德國聯邦議院議案草案，三個執政黨--社會民主黨、綠黨和自由黨--的議會小組周二同意要求政府首腦加快向烏克蘭供應重型武器。

根據這個動議草案，社民黨、綠黨和聯邦民主黨集團將在本周要求政府 "繼續並在可能的情況下加快向烏克蘭交付必要的設備，同時將交付範圍擴大到重型武器和複雜系統，例如與其他歐洲國家循環交換"。

德國防長周二為政府的選擇進行辯護說："最初，我們向烏克蘭提供了大量來自德國軍隊庫存的武器，如火箭筒和防空導彈"。

德國“支付”

她承認說，然而，我們必須認識到，經過"幾十年的節約"，聯邦國防軍（德國軍隊）的能力是有限的。

德國防長藍布雷希特女士解釋說，現在的原則是，烏克蘭向工業集團"下訂單"，由"德國付錢"。這位防長證實，德國用於提高烏克蘭軍事能力的資金將增加到20億歐元。

德國上周還宣布，它將向斯洛文尼亞提供坦克，以便這個前南斯拉夫國家能夠向烏克蘭轉讓自己的蘇制坦克。德國還可以與其他東歐國家討論這種循環交流。

到目前為止，德國總理朔爾茨對其在重型軍備方面的謹慎政策做出的解釋是，希望避免北約與核大國俄羅斯之間的直接對抗。

美國國防部長勞埃德-奧斯汀在與約40個國家舉行的協調對烏克蘭的軍事援助的會議之後，稱讚德國向烏克蘭交付坦克的決定"特別受歡迎"。

他重申說，如果給予烏克蘭手段，它"可以贏得"對俄羅斯的勝利。

法國已經宣布向烏克蘭派遣射程為40公里的凱撒自走炮。英國則向烏克蘭捐贈了"星際"防空導彈和裝甲車。

法新社說，基輔一直呼籲各國向其提供重炮和裝甲車，以便將俄軍趕出烏克蘭南部和東部的廣闊平原。