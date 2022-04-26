馬斯克440億美元收購推特 稱目標是“完全言論自由”

推特/馬斯克

特斯拉和SpaceX公司的老闆埃隆-馬斯克（Elon Musk）已經與推特（Twitter）董事會達成最終協議，以440億美元收購這個社交網絡。馬斯克稱其目的是“捍衛完全的言論自由”。

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法新社報道，世界首富埃隆-馬斯克以440億美元收購社交網絡推特，並成為推特平台的所有者。在不到兩個星期之前，他在推特董事會的反對下，宣布要收購這個平台。馬斯克稱其收購推特的目的是“捍衛完全的言論自由”。

埃隆-馬斯克在推特上擁有8千300多萬追隨者，他幾乎每天都會使用他的推特賬戶發布關於他公司的新聞，開玩笑，或發起辯論。

但他也是推特平台最直言不諱的批評者之一。他認為，在這個平台，言論自由沒有得到充分的尊重，而且對推文內容的節制也過於嚴厲。