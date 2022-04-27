英國與俄羅斯之間的制裁戰

英國與俄羅斯的制裁與反制裁措施步步升級 俄羅斯說第三次世界大戰的威脅逼近

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英國外相特拉斯
英國外相特拉斯 REUTERS - HENRY NICHOLLS
作者： 安東尼
4 分鐘

俄羅斯外交部今天宣布制裁英國國會下議院287名議員，包括議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以回應英國政府3月中旬制裁俄羅斯國會下議院近400名議員。遭制裁的英國議員將不得入境俄羅斯。俄羅斯外交部表示，英國相關議員積極推動“反俄”制裁、毫無根據地煽動英國國內的“仇俄歇斯底里情緒”。莫斯科近日警告，如果英國鼓勵烏克蘭以西方提供的武器向俄羅斯境內發動攻擊，俄方將立即採取“等比例回應”。

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中央社報道，英國外交大臣特拉斯主張，俄烏戰爭事關全球安全，自由世界必須為抗侵略者做好准，包括盡其所能從存向烏克蘭提供重型武器、機等，並提升力。

俄烏戰爭爆至今，儘管多次要求支援機和其他重型，北各國仍多提供蘭輕型、防禦型武器以及各式零件，以避免事升高大。但英國現在不再格區分“防禦型”和“攻擊型”武器。英國外相特拉斯今天表達要支援和制裁俄斯的意願。英國是最早提供烏致命武器的國家之一，至今已支援超5000枚反和防空導彈援品和數量持增加。

特拉斯還指出，北約所有成國都應擴大投

俄羅斯外交部長拉夫等俄斯政府官近日加西方藉之手攻斯、大打“代理人爭”。拉夫夫宣稱，好的西方第三次世界大的威步步逼。

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