英國與俄羅斯的制裁與反制裁措施步步升級 俄羅斯說第三次世界大戰的威脅逼近

英國與俄羅斯之間的制裁戰

俄羅斯外交部今天宣布制裁英國國會下議院287名議員，包括議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），以回應英國政府3月中旬制裁俄羅斯國會下議院近400名議員。遭制裁的英國議員將不得入境俄羅斯。俄羅斯外交部表示，英國相關議員積極推動“反俄”制裁、毫無根據地煽動英國國內的“仇俄歇斯底里情緒”。莫斯科近日警告，如果英國鼓勵烏克蘭以西方提供的武器向俄羅斯境內發動攻擊，俄方將立即採取“等比例回應”。

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中央社報道，英國外交大臣特拉斯主張，俄烏戰爭事關全球安全，自由世界必須為長期對抗侵略者做好准備，包括盡其所能從現有庫存向烏克蘭提供重型武器、戰車、戰機等軍備，並提升軍工業生產力。

俄烏戰爭爆發至今，儘管烏克蘭多次要求支援戰車、戰機和其他重型軍備，北約各國仍多提供烏克蘭輕型、防禦型武器以及各式零組件，以避免戰事升高擴大。但英國現在不再嚴格區分“防禦型”和“攻擊型”武器。英國外相特拉斯今天表達要加強支援烏克蘭和制裁俄羅斯的意願。英國是最早提供烏克蘭致命武器的國家之一，至今已支援超過5000枚反戰車和防空導彈，軍援品項和數量持續增加。

特拉斯還指出，北約所有成員國都應擴大投資防衛事務。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫等俄羅斯政府官員近日加強抨擊西方藉烏克蘭之手攻擊俄羅斯、大打“代理人戰爭”。拉夫羅夫宣稱，好戰的西方讓第三次世界大戰的威脅步步進逼。