英國防參謀長：俄羅斯是嚴重威脅，中國是競爭和挑戰者

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英國國防參謀長、海軍上將拉達金（Tony Radakin）4月26日在印度出席研討會活動時發言稱，英方認為俄羅斯是一個嚴重的威脅，而中國是一個競爭者和挑戰者。就俄羅斯入侵烏克蘭帶來的影響，他警告稱：“當你違反國際規則時，會導致各種各樣的後果。”

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拉達金周二出席了由印度觀察家研究基金會(ORF)與印度外交部合作舉辦的第7次年度瑞辛納對話（Raisina Dialogue）會議活動。他在當天所舉行的題為“龍之火：解讀烏克蘭之後的中國”的論壇活動中發言說，如果中國在俄羅斯入侵烏克蘭後“違反國際規則”，可能面臨“各種後果”。

同樣在這一論壇中發言的韓國國防大學校長鄭海日少將（정해일，音譯）還透露指，韓國候任總統尹錫悅的新政府正在考慮加入澳英美三邊安全協議（奧庫斯協議、AUKUS）和美日印澳四方安全對話（Quad）。

就俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的影響，拉達金在發言中表示：“中國需要......觀察的是，當你違反這些國際規則、這個世界秩序時，會導致各種後果。”當被問及烏克蘭戰爭是否會“分散西方對中國問題的注意力”時，拉達金給予了否定的答覆，並強調：“我認為我們必須對這些關於中國的結論非常謹慎。”

拉達金補充說：“這是與俄羅斯的衝突。英國的立場是非常不同的。在我們的《綜合審查》中，我們宣布俄羅斯是一個嚴重的威脅，我們對中國的語言做了明確的區分：作為一個競爭者和一個挑戰者。”英國政府曾於去年3月16日發布《安全、防務、發展與外交政策綜合審查——競爭時代的全球化英國》報告，綜合闡述了英國未來五年的國內安全和對外政策。

拉達金指出：“當你違反國際規則時，會導致各種後果。”他說，當有人發動戰爭時，這是一個“醜陋和不可預測的野獸”，它導致了一系列其他後果。拉達金續指：“如果你是另一個正在考慮非法使用武力的國家，俄羅斯目前的情況是一個警示。”

拉達金說：“如果你是任何其他國家，你正在考慮使用武力，而且是以如此可怕的方式進行，這是對國際法的踐踏，顯然是非法的，那麼世界的反應，它的影響和不可預知性......所有國家都會觀察到這一點。”

就俄烏戰爭帶來的影響，鄭海日認為，這場發生在歐洲的戰爭可能會影響韓國試圖在中國和美國之間“保持平衡”的政策。他說：“我們的當選總統尹錫悅說過，他的新政府將嘗試研究韓國是否應該加入四方安全對話和奧庫斯協議，以加強印太戰略。”

澳大利亞國家情報辦公室總監希勒（Andrew Shearer）在論壇上談到，北京在尋求成為世界頭號強國的過程中，“需要在印太地區建立主導地位”。他說：“這包括建立一個從非洲西海岸到太平洋的印太兩用和軍事設施網絡的野心。”

希勒稱：“中國想要一個各國遵守其戰略偏好和選擇的地區，而不是自己做選擇。”他指出，澳大利亞和美國對中國在該地區“持續的軍事存在”感到擔憂，這“會使西方的軍事行動複雜化”，“在發生危機時更加困難”。

中所兩國在上周證實，雙方已簽署了備受關注的安全合作框架協議。希勒表示，澳方“不能接受外來勢力”影響該地區國家的選擇。