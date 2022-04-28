澤連斯基：俄對基輔的轟炸旨在“羞辱聯合國”

古特雷斯到訪基輔

4月27日，聯合國秘書長古特雷斯前往基輔開啟烏克蘭之行。古特雷斯27日從波蘭前往烏克蘭，並古特雷斯對基輔郊區博羅江卡、布恰和伊爾平的訪問發生在俄羅斯入侵開始之後的第九周。古特雷斯敦促俄羅斯“同意配合”國際刑事法院正在進行的調查。 據法新社記者報道：聯合國秘書長訪問期間基輔有爆炸聲。烏克蘭一名部長譴責“令人髮指的野蠻行徑”。澤連斯基表示：俄羅斯對基輔的轟炸旨在“羞辱聯合國”。

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聯合國秘書長古特雷斯28日在基輔舉行的新聞發布會上說：聯合國安理會“未能阻止和結束”烏克蘭的戰爭。他還表示： “安理會未能盡其所能阻止這場戰爭。”稱這是“令人非常失望、沮喪和憤怒的”。

古特雷斯在布恰說，“當我們看到這個可怕的現場時，它讓我感到徹底調查和追究責任是多麼重要。”本月早些時候，在布恰，令人不安的平民屍體躺在街上的圖像引發了全世界的憤怒。

他補充說:“我完全支持國際刑事法院，我呼籲俄羅斯聯邦接受與國際刑事法院合作。”

荒謬的暴力

在基輔西北的博羅江卡，古特雷斯勘察了被摧毀的建築，指出這場戰爭是“荒謬的”。

他說：“我必須說出我的感受。我想象我的家人住在那些現在已經被摧毀的黑暗房子里，我看到我的孫女們驚慌地逃跑，一部分家庭成員最終被殺害。所以，這場戰爭在21世紀是荒謬的。戰爭是邪惡的。”

在伊爾平，古特雷斯參觀了被摧毀的一個住宅區。他說，“可怕的情景表明了一個不幸的事實: 平民總是付出最高的代價”。

本月早些時候，聯合國人權事務負責人米歇爾·巴切萊特說，她對那些顯示平民屍體躺在布恰街頭和倉促挖掘的墳墓中的景象感到“震驚”。

這位高級專員在一份聲明中說:“來自這一領域和其他領域的報告提出了嚴重和令人不安的問題，這些問題涉及可能的戰爭罪行以及嚴重違反國際人道主義法和國際人權法的行為。”