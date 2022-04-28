烏戰：聯合國秘書長訪基輔 普京威脅西方“閃電般的報復”

烏克蘭戰爭/俄羅斯/聯合國

4月28號是莫斯科入侵烏克蘭第64天，這場爆發在歐洲邊境的戰爭不僅震驚撼動歐洲，也顛覆了國際政治的格局，勢必對21世紀的進程造成深刻影響，除了在總部投票表決譴責之外，聯合國能扮演什麼角色？該重要國際組織的秘書長古特雷斯周二出訪俄羅斯並與侵略國總統普京會面後，周三抵達烏克蘭，在周四下午與烏克蘭總統澤連斯基會談前，他上午首先到基輔郊區，在包括布查、伊爾平和博羅迪安卡在內的幾個城鎮進行了訪問，烏克蘭指責俄羅斯在3月佔領該地區期間屠殺眾多平民，犯下了“戰爭罪”。

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“21世紀沒有戰爭是可以接受”

自2月24日俄羅斯入侵開始以來，這次古特雷斯首次訪問烏克蘭。他說：“"我可以想象我的家人在這些現在被摧毀和熏黑的房屋中……我看到我的孫女們驚慌失措地奔跑。“ 他補充說："戰爭在21世紀是一個荒謬的事情， 在21世紀沒有戰爭是可以接受的。" 古特雷斯隨後在布查訪問時說："當我們看到這個可怕的現場時，就看到進行全面調查和確定責任是多麼重要。"他呼籲俄羅斯同意與國際刑事法院合作，配合對烏克蘭可能發生的戰爭罪的調查。

古特雷斯之前曾在莫斯科會見了普京，曾要求俄羅斯與聯合國合作，允許平民從被轟炸地區撤離，特別是在俄羅斯集中進攻的烏克蘭東部和南部。這個全球最大國際組織的領導人也懇求普京 "儘快 "實現停火。古特雷斯會後聲明說：“俄羅斯入侵烏克蘭違反了聯合國憲章。 他說擔心在烏克蘭可能出現的戰爭罪行，需要進行獨立調查。 聯合國準備動員其所有資源來拯救馬里烏波爾的生命。 並建議成立一個人道主義聯絡小組。

烏克蘭總參謀部周四上午表示，在當地，俄羅斯軍隊正在加強攻勢，特別是在該國東部的哈爾科夫和頓涅茨克地區。

俄羅斯對烏克蘭的入侵始於2月24日，使城鎮變成了廢墟，迫使至少500多萬人逃離家園。俄羅斯稱其干預為 "特別行動"，以解除烏克蘭的武裝並保護其免受“法西斯”分子的侵害。烏克蘭和西方認為這是普京無端發動侵略戰爭的虛假借口。西方國家以制裁俄羅斯和為烏克蘭提供武器來應對這場戰爭，烏克蘭戰爭也給西方國家帶來了幾十年來未曾想過的對更廣泛衝突的擔憂。

普京威脅西方“閃電般的報復”

隨着戰爭的發展，莫斯科與西方國家的矛盾日益尖銳，在俄羅斯，剛剛送走古特雷斯的普京周三在聖彼得堡向議員發表講話時說，西方想把俄羅斯切成不同的碎片，並指責西方把烏克蘭推入與俄羅斯的衝突。俄羅斯告訴美國停止向烏克蘭運送武器，稱西方大量運送的武器正在激化衝突。普京警告說，如果各國干涉烏克蘭，將進行閃電般的報復，他說莫斯科擁有這方面的所有工具，將在必要時使用它們。俄羅斯外長拉夫羅夫26號也警告世界當前面臨爆發第三次世界大戰的真實威脅。

西方繼續力挺烏克蘭

但西方國家也沒有因此畏懼和退縮的跡象，美國總統拜登將於周四發表講話，繼續支持烏克蘭對抗 "俄羅斯的殘酷戰爭"。美國媒體報導，拜登政府打算最快周四向國會提案，將提供烏克蘭武器和人道援助到9月。

歐盟周三指責俄羅斯在停止向波蘭和保加利亞供應天然氣後進行 "訛詐"，歐委會主席馮德萊恩並表示這兩個嚴重依賴俄羅斯天然氣的歐盟和北約國家現在由 "其歐盟鄰國 "供應。同時西方不會停止努力武裝烏克蘭人對抗俄羅斯，為了幫助烏克蘭，歐盟委員會周三還提議暫停對從該國進口到歐盟的產品徵收所有關稅，為期一年。該提案仍需得到歐洲議會和27個成員國的批准。

周三，加拿大國會議員通過了一項動議，譴責俄羅斯 "對烏克蘭人民的種族滅絕行為"，並表示有 "明確和大量的證據表明存在系統和大規模的戰爭罪和反人類罪"。英國周三呼籲烏克蘭的盟友表現出 "勇氣"，增加軍事援助，認為烏克蘭的戰爭是 "我們的戰爭"，基輔的勝利是 "我們所有人的戰略需要"。英國外交大臣利茲-特拉斯周三晚間在倫敦的一次演講中說。除了庫存之外，必須要加快生產"重武器、坦克、飛機等。

戰火延燒 未來一周極其困難

但莫斯科也將對烏克蘭的軍事援助作為目標，俄羅斯國防部周三表示，在烏克蘭南部的紮波羅熱鋁廠，"裝有美國和歐洲國家交付給烏克蘭軍隊的大量外國武器和彈藥的棚子被從海上發射的導彈摧毀"。但這個地區的州長堅決否認這一點，並指出"在紮波羅熱沒有彈藥或武器庫被擊中"，他說，堅持認為該工廠 "已經六年沒有運作了"。

烏克蘭內政部長的一名顧問周二表示，俄羅斯軍隊還在轟炸橋樑和鐵路，以減緩西方國家向烏克蘭運送武器的速度，此前連接該國和羅馬尼亞的一座戰略橋樑被摧毀。

俄羅斯在烏克蘭的攻勢仍在繼續 ，兩周來一直在加強對頓巴斯的攻勢的俄羅斯軍隊周三宣布，他們對59個烏克蘭目標進行了空襲。與此同時，烏克蘭軍隊罕見地承認俄羅斯在東部的哈爾科夫地區和頓巴斯的進展，頓巴斯是自2014年以來部分由親俄分離主義分子控制。

烏克蘭國防部長奧列克西-雷茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在周三的一份聲明中警告說："我們未來有一些極其困難的星期。 他說，俄羅斯軍隊 "已經意識到其戰略上的失敗，將試圖對烏克蘭士兵造成儘可能多的痛苦"，他敦促烏克蘭士兵 "堅持下去"。

對於戰爭爆發以來造成的人員損失，據法新社指出， 對俄羅斯侵略烏克蘭造成的平民傷亡沒有整體評估。僅在馬里烏波爾，烏克蘭當局就說有2萬人死亡，原因除了是戰鬥，也因為缺乏食物、水和電。

自俄羅斯軍隊兩個月前入侵以來，已有近530萬烏克蘭難民逃離他們的國家，聯合國預計到今年年底還會有300萬難民逃離。 聯合國難民署要求提供18.5億美元，以支持其工作和合作夥伴的工作，幫助這些逃離戰亂國家的人。