日經：台灣在半導體設計領域瓜分美國優勢

台灣/半導體新科技

在世界的半導體行業，“台灣風險”進一步加強。或因為台灣企業已明顯進入美國壟斷的設計領域。民間調查公司的調查顯示，在專註於半導體設計的全球企業的2021年營業收入排行榜上，在前10家中，台灣企業首次佔到4家。除了屬於強項的生產之外，台灣企業還在上游的半導體設計領域加強了影響力，對台灣半導體的過度依存今後將進一步加強。

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據日本經濟新聞署名中村裕和龍元秀明今天報道，半導體被稱為工業米糧，從軍事和太空相關領域到智能手機、汽車、個人電腦、電飯鍋等家電，用於所有產品，發揮“大腦”的作用。越是搭載具有高性能大腦的半導體，產品性能越能提高。而要製造高性能的半導體，需要複雜且尖端的設計技術。設計是半導體製造工序的核心，美國被稱為“半導體大國”，正是因為在設計領域一直壓倒其他國家。在這個領域，美國有高通、博通、英偉達和超微半導體公司(AMD）等優秀企業。 但在最近，這種情況正在發生改變。

台灣調查公司集邦諮詢（TrendForce）3月底發布了不擁有工廠的專註於半導體設計的全球企業的營業收入排行榜。結果顯示，聯發科躍居第4位，聯詠科技排在的6位，瑞昱半導體排在第8位，奇景光電排在第10位，總計4家台灣企業上榜。

其餘6家為美國企業，但4家台灣企業闖入前10實屬罕見。

該報道稱，對無廠企業來說，能否實際生產設計的半導體，與代工方的充分溝通不可或缺。在這一點上，如果是台灣企業，由於台積電和聯華電子同為台灣企業，在空間上容易進行溝通，具有優勢地位。尤其是由於新冠疫情的影響，跨境移動長期受到限制，這種優勢性進一步加強。

這樣構建的關係性是穩固的。在目前的全球半導體短缺之下，世界不斷向台積電和聯華電子發出供貨請求，但2家企業優先向平時就聯繫密切的台灣無廠企業供貨，結果推動了台灣設計企業的地位提高。

據日本經濟新聞報道稱，台灣在設計領域的影響力提高，還能從美國企業的身上看到。在此次的排行榜中躋身第2位的英偉達、居第5位的AMD和居第9位的賽靈思的經營首腦均為台灣出身者。美國AMD的CEO蘇姿豐（Lisa Su）也是台灣出身。而且，3家企業半導體的主力供應商均為台積電。由此可見，如今的半導體行業變為以台灣為中心，藉助相關的人脈聯繫起來，形成了在行業內的優勢地位。在前10家之中，竟有7家的首腦為台灣出身。這種人脈在今後的行業重組和併購（M&A）中，無疑也將讓台灣佔據優勢。

該報道原文鏈接：https://cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/48419-2022-04-29-05-00-46.html