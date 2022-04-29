維多多今發邀請：澤連斯基與普京或均與會20國峰會

印度尼西亞/俄羅斯/烏克蘭

印度尼西亞總統佐科-維多多周五表示，他已邀請烏克蘭總統澤連斯基參加定於11月在印度尼西亞舉行的G20峰會。維多多並確認他也已邀請俄羅斯總統普京與會。消息沒有說明邀請澤連斯基與會，是否是平衡舉措。

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印度尼西亞總統佐科-維多多周五表示，"我已經邀請澤連斯基總統參加G20峰會。"印度尼西亞總統說，這表明雙方已經達成了與會妥協。

印度尼西亞領導人在一次視頻講話中說，俄羅斯總統確認他將出席11月在巴厘島舉行的峰會。

據法新社說，今年擔任G20主席國的印度尼西亞，自入侵烏克蘭事件開始以來，一直受到以美國為首的西方國家的沉重壓力，要求將俄羅斯排除在該集團之外。但雅加達一直在抵制，認為印度尼西亞的立場要求保持 "公正"，但美國總統拜登等人也曾建議邀請烏克蘭總統與會作為平衡。

據烏克蘭總統澤連斯基周三在推特上說，在與印度尼西亞總統進行電話交談後，他被印度尼西亞邀請參加20國峰會。周四，佐科-維多多還與俄羅斯總統普京會談。" 據印尼總統稱：“普京總統會談中感謝印度尼西亞邀請，並表示他將出席20國峰會。”

自2月24日俄羅斯在烏克蘭的軍事進攻開始以來，西方一直試圖在外交舞台上孤立俄羅斯。4月在華盛頓舉行的G20財長會議凸顯了世界主要經濟體集團的深刻分歧，美國和幾個盟國抵制了一些會議，以抗議俄羅斯與會。