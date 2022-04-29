英國稱對英屬維爾京群島總理涉毒遭美國逮捕震驚

維爾京群島

英國政府表示對英屬維爾京群島總理安德魯-法希周四在美國佛羅里達因販毒和洗錢指控被捕感到 "震驚"。美國官方稱，任何參與向美國進口危險毒品的人都將被追究責任，無論他們的職位如何。

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據法新社今天引述英屬維爾京群島總督約翰-蘭金在一份聲明中所宣布：作為總督，我有責任通知大家，今天上午，維爾京群島總理安德魯-法希在邁阿密被捕，罪名是與進口毒品和洗錢有關。

英國外交大臣莉斯-特拉斯在周四晚間發出的一份聲明中說：“我對這些嚴重的指控感到震驚。” 英國外交大臣說，她已經與英屬維爾京群島總督對話，總督將在29日晚些時候舉行該群島內閣的緊急會議"。總督將概述接下來的步驟，包括緊急發布調查報告。

據美國緝毒署署長安妮-米勒姆在發給法新社的一份聲明中說，英屬維爾京群島的港口服務主管奧林維恩-梅納德和她的兒子卡迪姆-梅納德也因同樣的指控一同被捕。米爾格拉姆說：“任何參與向美國進口危險毒品的人都將被追究責任，無論其職位如何。”

根據美國媒體援引的法庭文件，這三名被告在邁阿密北部的一個機場被捕，當時他們正與墨西哥毒販會面，而該毒販實際上是毒品管制局的美國卧底探員，3名嫌疑人要給毒販70萬美元的現金，以換取毒販幫助將可卡因從哥倫比亞走私到邁阿密和紐約。

法新社說，英屬維爾京群島約有35,000人口，位於波多黎各以東，被稱為世界主要的避稅天堂之一。加勒比海域的維爾京群島實行自治，但總督是由英國女王伊麗莎白二世根據英國政府的建議任命的。