諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼警告俄烏戰爭導致全球糧食危機比能源危機嚴重
發表時間：
美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者克魯格曼（Paul Robin Krugman）在《紐約時報》發表文章指出：俄羅斯侵略烏克蘭刺激國際油價大漲，相較下，小麥價格漲幅比油價漲幅大得多。美國雖受衝擊，貧窮國家更受重創，因為在這些國家，食物占家庭支出的比率很高。克魯格曼指出：世界正面臨”巨大的全球糧食供應危機”。
那麼，這波糧食危機的背後因素是什麼？
克魯格曼指出：俄烏戰爭是明顯原因。烏克蘭是農產出口大國，如今鐵路遭俄軍轟炸、港口被封鎖，幾乎斷了外銷之路。不僅如此，俄羅斯自己的穀物出口也大多暫停，顯然是為了抑升國內物價。該地區第三大農產出口國哈薩克也跟進。
另一因素是肥料。現代肥料生產是能源密集產業，俄羅斯在戰前是世界最大肥料出口國，但現在也中止出口。不只俄國如此，另一肥料生產大國中國也大砍出口，顯然也是設法壓低國內價格，這類出口禁令比美中你來我往的關稅戰衝擊更大。
克魯格曼指出：凡此種種，都給世界各地農業帶來大麻煩，尤其是新興市場國家，象是巴西。這很糟糕，也讓世人重新溫習一個重大教訓：地緣政治與全球化的關係密不可分。
事實證明，這兩種形式的全球化要能維繫，有賴相對穩定的地緣政治環境。此刻世人卻目睹這種條件逐漸流失，空中瀰漫着近似1914年的煙硝味。俄烏戰開打前，已經有愈來愈多理由令人擔心全球化前途未卜。
克魯格曼的文章指出：現在縱有貨櫃短缺、港口壅塞等問題，還是能相當輕易買到內建零組件產自十餘國的電子裝置。此刻真正受嚴重打擊的，反而是小麥、肥料這類相對來說較少加工的產品貿易。
常言道：“貿易會促進和平”，此言也許是真的，也可能不然。但有一點可確定：和平會促進貿易。隨着世局變得險峻，以往被視為理所當然的事，包括全球糧食貿易，遭遇威脅的脆弱程度遠超出眾人所料。