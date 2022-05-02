中國小米在印度出事 被扣7.25億美元

印度/中國/小米

印度金融犯罪調查局日前表示，該局今年2月啟動了對小米印度公司的調查，發現小米印度分公司一直向三個外國實體轉移資金後，扣押了該公司7.25億美元。

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據法新社5月1日發自新德里的報道，印度金融犯罪調查局在一份聲明中說：印度小米根據中國母公司的要求，以專利權使用費的名義，向母公司轉去巨額款項。

小米印度分公司在周六4月30日晚些時候否認了這些指控，稱，這些行動"完全符合當地的法律和法規"。小米印度在推特上說，"我們致力於與（印度）政府當局密切合作，以澄清所有的誤解"。

小米公司的印度辦事處於去年12月遭到突擊搜查，那次搜查是對小米被指涉嫌逃稅調查的一部分。

當時，包括華為在內的其他中國智能手機製造商駐印度辦事處都遭到了搜查。

自2020年兩國士兵在喜馬拉雅山脈邊境發生致命衝突以來，新德里和北京的關係一直處於低谷。

在那之後，印度內政部禁止了數百個中國移動應用程序，包括流行的抖音（Tiktok）平台。印度政府解釋稱，禁止這些中國應用程序是為面對印度國家主權受到的威脅。

據法新社說，自2020年中印邊界發生致命衝突以來，印度國內的反華情緒開始增長，人們呼籲抵制中國產品。

不過，現在中國仍然是印度的重要經濟夥伴，據當地媒體報道，去年的雙邊貿易額超過了1250億美元。