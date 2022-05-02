俄外長說希特勒也流着猶太人的血，以色列外長痛批

以色列/俄羅斯

法新社發自耶路撒冷的報道指出，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）5月2日星期一痛批俄羅斯外長拉夫羅夫有關希特勒的相關言論，並傳喚俄羅斯大使進行“澄清”。俄羅斯外長拉夫羅夫之前聲稱，希特勒體內可能“流着猶太人的血液”。

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法新社表示，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，以色列一直試圖在基輔和莫斯科之間保持微妙的平衡，但拉夫羅夫周日晚上在一家意大利廣播公司上的言論激怒了以色列。

俄國2月24日開始入侵烏克蘭，聲稱希望讓烏克蘭“非軍事化”和“去納粹化”。拉夫羅夫周日晚上在一家意大利媒體（Mediaset）播出的訪問中說，烏克蘭總統澤連斯基曾說：他自己是猶太人，他們（烏克蘭）怎麼可能存在納粹主義呢。

拉夫羅夫接著說，“我有可能弄錯，但希特勒也有猶太人的血統。”拉夫羅夫的這些言論同時也在俄羅斯外交部的網站上刊出。

以色列外長拉皮德周一通過以色列外交部發布的聲明，譴責俄羅斯外長的上述評論。

拉皮德在一份簡短的聲明中譴責說，“拉夫羅夫部長的言論既令人髮指、不可原諒，又是一個可怕的歷史錯誤。”

聲明還提到，以色列外交部已“傳喚俄羅斯駐以色列大使以便做出“澄清”。

拉夫羅夫的說法也遭到烏克蘭、德國和美國的譴責。

世界大屠殺紀念中心主席戴陽（Dani Dayan）也批評拉夫羅夫的言論，形容他的說法是“沒有根據、幻想且危險的評論，應當受到譴責”。