印度總理莫迪訪歐 議程包括烏克蘭

印度/歐洲

印度總理莫迪今天5月2日開始對歐洲進行為期三天的訪問。此前，歐盟委員會主席和英國首相在上個月先後造訪了新德里。歐洲正試圖幫助印度擺脫對俄羅斯的依賴。

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莫迪在行前發布的聲明說，他此次"訪問歐洲正值該地區面臨許多挑戰和選擇之際"。他並說，此行之目的，是要與歐洲夥伴"加強合作精神"，因為歐洲是"印度尋求和平與繁榮的重要夥伴"。

法新社說，新德里正在印度與西方和印度與俄羅斯之間，尋求達成一種不穩定的平關係。由於長期以來印度在軍火和能源方面對俄羅斯的依賴，新德里沒有公開譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，也沒有在聯合國加入有關俄羅斯的投票。

在周日的新聞發布會上，印度外交秘書庫瓦特拉（Vinay Kwatra ）說，莫迪應該就烏克蘭局勢與歐洲"交換意見"。他補充說，歐洲國家"不僅理解，而且深深欣賞"印度在俄烏衝突問題上的立場。

然而，庫瓦特拉也說，莫迪本次訪歐的主要目的是加強雙邊夥伴關係，特別是在貿易、能源和可持續發展方面的關係。

今天周一，在柏林，莫迪與德國總理奧拉夫-朔爾茨舉行會談。

據朔爾茨周一接受《印度快報》採訪時說，"俄羅斯對烏克蘭的攻擊將是他與莫迪討論議程上的首要任務"。

另據彭博新聞報道，朔爾茨計畫邀請莫迪作為特邀嘉賓參加下個月的七國集團領導人峰會，此舉是建立一個更廣泛的反俄聯盟的倡議內容之一。

印度總理莫迪計畫於5月3日和4日前往哥本哈根，在那裡，他將與丹麥、冰島、芬蘭、瑞典和挪威的總理舉行“印度-北歐峰會”。

新德里的聲明說，在5月4日，莫迪將到訪法國，與馬克龍總統舉行會談，屆時雙方將就區域和全球問題以及雙邊合作等事項進行盤點。

前不久在4月份，英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩先後訪問了新德里。在馮德萊恩到訪新德里的第二天，印度與歐盟於4月25日發布聯合聲明，宣布成立印度-歐洲貿易和技術特別委員會，以促雙邊合作。儘管雙反在俄羅斯入侵烏克蘭問題上立場不同，但歐洲正在試圖幫助印度擺脫對俄羅斯的長期依賴，特別是在軍火和能源方面的依賴。