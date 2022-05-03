俄軍開始攻打亞速鋼廠 平民正在撤離

亞速鋼鐵廠

在部分平民從馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離後，俄軍繼續向其開火，包括平民藏身的建築物。2022年5月3日

俄羅斯軍隊和親俄部隊周二5月3日對亞速鋼廠（Azovstal）發起攻勢，這是烏克蘭軍隊在馬里烏波爾的最後一塊抵抗區。最近幾天一些平民得以從這裡撤離。

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俄羅斯的一些通訊社今天援引俄羅斯國防部的話說，俄羅斯軍隊和頓涅茨克人民共和國部隊使用大炮和飛機，開始攻打馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，摧毀從工廠出來的烏克蘭戰士的射擊陣地。

烏克蘭今天5月3日繼續從烏克蘭東南部的殉難城市馬里烏波爾撤離平民。聯合國和國際紅十字會支持該撤離行動。

烏克蘭總統府周二5月3日早些時候宣布，馬里烏波爾的轉移工作"正在繼續"。頓巴斯南部這個幾乎被俄羅斯人征服的工業港口市議會周一晚宣布，在聯合國和紅十字會的支持下與俄方達成了撤離協議。

據法新社介紹，集合時間定在早晨7點（格林尼治標準時間4點），集合地點則離馬里烏波爾很遠，在大約70公里外的貝爾迪安斯克（Berdiansk）附近的一個環形路上。

在剛過去的周末，第一次有大約100平民被帶出巨大的亞速（Azovstal）鋼鐵廠的地下設施。這是烏克蘭在頓巴斯南部戰略港口馬里烏波爾的最後一塊抵抗區。

昨晚，參與保衛鋼鐵廠的亞速團解釋說，"在部分平民從亞速鋼鐵廠撤離後，敵人繼續向工廠開火，包括平民藏身的建築物"。

據烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Verechtchuk）稱，"數百名平民 仍被困在亞速鋼鐵廠內（Azovstal）"。

據馬里烏波爾市的市長瓦迪姆-博伊琴科(Vadim Boichenko)周二表示，仍有200多名平民躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）里。

博伊琴科表示，馬里烏波爾戰前有40萬居民，現在城內還有大約10萬平民。俄羅斯軍隊在近兩個月的破壞性圍困後，於4月21日宣布他們在馬里烏波爾取得了勝利。