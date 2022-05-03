印度異常熱浪：對長期依賴煤炭模式的反思

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目前，一場殘酷的熱浪正在印度部分地區炙烤着大地和居民。印度記錄到了自1901年以來最熱的3月，該國北部和中部地區4月的平均氣溫為122年來最高，上周有10個城市的氣溫突破了45攝氏度。這場熱浪今年來得異常早。隨着電力需求飆升至創紀錄水平，數百萬人的生活因電力短缺而受到影響。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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© AP

印度許多火力發電廠的煤炭供應嚴重不足，導致幾個邦每天都停電。電力短缺引發了人們對印度長期依賴煤炭的反思。要知道，印度70%的電力都來自於煤炭。

根據國際能源署的數據，今年的熱浪引發的電力供應不足，突顯了印度需要能源多樣化的迫切程度。因為隨着這個人口稠密的國家的繼續發展，預計未來20年印度對電力的需求將超過世界其他任何地方。

印度部分地區已經因為熱浪而關閉學校。巨大的垃圾填埋場也因高溫而出現火災。早前涼爽的春天突然變成無情的高溫，莊稼也在田間枯萎。

印度氣象部門表示，印度記錄到了自1901年以來最熱的3月。該國北部和中部地區4月的平均氣溫為122年來最高。上周有10個城市的氣溫突破了45攝氏度，不過雲層和降雨將很可能很快帶來一些緩解。

專家警告說，目前的大面積頻繁停電正在損害印度的經濟，並可能擾亂醫院等基本的服務。包括北方邦、旁遮普邦、哈里亞納邦和拉賈斯坦邦在內的許多邦經歷過長達七個小時的停電。上周五，印度鐵道部取消了750多趟客運列車，以允許更多貨運列車將煤炭從礦山運往發電廠。

根據印度中央電力局的數據，截至剛過去的周日，在印度的165家燃煤電廠中，有94家煤炭供應嚴重不足，而8家無法運作。這意味着煤炭庫存已跌至正常水平的25%以下。

能源經濟與金融分析研究所的能源經濟學家Vibhuti Garg表示，印度政府規定要求發電廠維持24天的煤炭庫存，但許多發電廠通常不會這樣做：“當供電需求開始回升時，煤炭庫存開始消耗的速度就會加快。這就變成了一種恐慌”。

但也有專家表示，停電與其說是缺乏煤炭，不如說是印度對自身需求預測不足，運輸煤炭的籌畫不完備而導致的。

Garg表示，進口煤炭可能彌補部分的煤炭短缺。但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球煤炭價格飆升，3月份達到每噸400美元，這讓長期資金短缺的印度電力公司無法承受。

分析師預計，未來幾周印度的高溫會有所緩解，供電需求將下降，但由於濕度上升，印度一些邦的種植季節開啟，供電需求可能會在7月和8月再次激增。這也是季風季的開始，大雨會淹沒煤礦，破壞採礦和供應系統。

而隨着氣候變化，熱浪愈發頻繁出現，能源短缺將變得更加普遍，需求只會進一步上升。專家表示，一勞永逸的解決辦法不是開設新礦或在印度的能源結構中增加更多的煤炭，因為這會增加溫室氣體。Garg認為，“投資更多的財政來開發可再生和靈活的發電資源才是正確的長遠解決辦法”。