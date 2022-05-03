印度總理到訪之際 丹麥首相頭疼的話題

印度/丹麥

印度總理莫迪星期二（5月3日）上午從德國飛抵哥本哈根。莫迪正在對德國、丹麥和法國進行為期三天的訪問，丹麥是他此行的第二站。

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丹麥首相頭疼的話題

據丹麥nyheder.tv2電視二台說，這是20年來，首次印度總理對丹麥進行正式訪問。這次訪問的重點是綠色議程。印度總理將會見丹麥企業的代表。

據這家丹麥媒體說，此次訪問或有三個政治話題讓丹麥首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）頭疼。因為情況迫使她提出一些不愉快的話題。

研究印度的政治學博士克里斯蒂安-比-安德森（Christiane Bjerglund Andersen）表示，首先，印度與俄羅斯的密切關係，這是目前動搖歐盟與這個亞洲國家關係的一個特殊問題。

此外，帶有政治色彩的問題還有印度的人權和少數民族保護議題，及丹麥人尼爾斯-霍爾克（Niels Holck）1995年參與在西孟加拉邦的非法向印度叛亂集團空投武器事件。印度希望引渡他，丹麥法院以存在酷刑風險為由拒絕了，導致丹麥和印度爆發外交危機，雙方的官方接觸一度中斷。

該媒說，對於印度總理莫迪來說，烏克蘭戰爭不會是一個有趣的話題，所以，弗雷德里克森不應該期望自己成為將莫迪拉到西方一邊的人。然而，弗雷德里克森已提前表示說，當然，我將與莫迪總理討論烏克蘭的戰爭，並明確說明丹麥和歐盟的立場。她還說，作為國際社會的一個重要成員，印度可以通過發揮其影響力發揮重要作用。

另據《印度斯坦時報》（hindustantimes）報道，印度總統納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）今天感謝丹麥首相梅特-弗雷德里克森對他抵達哥本哈根的熱烈歡迎。

莫迪在與弗雷德里克森舉行的新聞發布會上說，印度和丹麥共享"民主、言論自由和法治的價值觀"。他並強調："我們雙方共同擁有若干互補的優勢"。

他還說，"今天，我們討論了許多區域和全球問題，包括印度-歐盟關係、印度-太平洋和烏克蘭戰爭。我們希望關於印度-歐盟自由貿易協定的談判能夠儘早完成"。

印總理藉機重申了新德里有關"立即在烏克蘭停火"的呼籲，他敦促雙方回到對話和外交途徑來解決危機。

據印媒報道，莫迪今天在丹麥的行程還包括與女王瑪格麗特二世會面，出席印度-丹麥商業圓桌會議，並與丹麥的印度社區進行互動。他還將與瑞典、挪威、芬蘭、冰島和丹麥的同行們一起參加第二屆印度-北歐峰會。

結束丹麥之行後，莫迪將在巴黎停留，與剛獲連任的法國總統馬克龍會面。