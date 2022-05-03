教皇方濟各表示願意前往莫斯科會見普京以尋求終止烏克蘭戰爭

教皇/烏克蘭

據意大利《晚郵報》周二刊登的對教皇方濟各的採訪透露，方濟各表示自己隨時願意前往莫斯科會見俄羅斯總統普京，試圖終止烏克蘭戰爭，但還沒有收到普京的回復。方濟各還把烏克蘭目前的情況與前盧旺達相比。

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教皇方濟各在採訪中指出，支持普京在烏克蘭特殊軍事行動的的東正教主教基里爾不要成為普京的“祭壇男孩”。方濟各說，“我願意去莫斯科，當然前提是克里姆林宮領導人允許開放，目前我們尚未收到回應，我們仍在堅持訪問莫斯科。”他補充說:“我擔心普京不能也不想在此刻舉行這次會面，但你怎麼能不阻止這麼多的暴行?”

烏克蘭戰爭使梵蒂岡與東正教之間的關係緊張，並導致世界各地的東正教與基督教徒分裂。梵蒂岡本來考慮邀將方濟各訪問黎巴嫩的行程延後，以便可以與基里爾會面，但方濟各後來決定取消這個決定。基里爾之所以選擇支持開戰，是因為他將戰爭視為對抗頹廢的西方堡壘，尤其是在接受同性戀一事上。

稍早方濟各曾表示馬里烏波爾“遭到野蠻轟炸”，他說烏克蘭戰爭是“人類可怕的倒退”，令他“感到痛苦並為之哭泣”，他呼籲建立人道主義走廊疏散被困在馬里烏波爾鋼鐵廠的人們。方濟各在聖彼得廣場向成千上萬的人發表中午祝福時，再次含蓄地批評了俄羅斯。“我的思緒立即飛到烏克蘭城市馬里烏波爾，瑪利亞之城遭到了野蠻轟炸和摧毀，”他以瑪利亞稱呼這座目前主要由俄羅斯控制的東南部港口城市。

此前教皇在烏克蘭問題上保持中立，避免點名普京和俄羅斯，在西方引起一些批評的聲音。前不久當俄羅斯外交部長拉夫羅夫在聯合國人權理事會上發言時，約有140名各國外交官退場。為數不多的人留下了，其中就有來自羅馬教廷的特使。一位西方外交官說，"當西方盟友看到羅馬教廷的外交官在其他人都離開會議廳時還在聽拉夫羅夫講話，這讓他們很不爽。梵蒂岡方面說他們不能搞政治，但這被認為是站在俄羅斯一邊。"

方濟各曾表示反對向烏克蘭運送武器，稱重新武裝將推動一種新的 "恐怖平衡"。對方濟各來說，兩難的選擇是，是利用他的道德地位明確譴責俄羅斯，還是按兵不動，希望為調解創造空間。例如，一個可能的建設性角色可能是讓俄羅斯東正教會參與解決衝突的選擇。