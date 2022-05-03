英相約翰遜對烏克蘭議會演講 追加軍援3億英鎊

英國/烏克蘭

英國首相約翰遜今天5月3日上午向烏克蘭議會發表視頻講話，他因此成為自俄羅斯入侵以來，首位這樣做的西方領導人。約翰遜宣布向基輔追加3億英鎊的額外軍援，並承諾要讓烏克蘭強大到無人再敢欺負...

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英國首相鮑里斯-約翰遜今天周二從倫敦通過視頻向烏克蘭議會發表講話，他承諾，面對俄羅斯的入侵，英國將增加對烏克蘭的軍事援助，配備雷達和無人機，並繼續援助下去，以便無人"敢於攻擊"這個國家。

《費加羅》報說，這位英國保守黨領袖在倫敦通過視頻向烏克蘭議員們說："我們將繼續幫助烏克蘭（......），向烏克蘭提供武器、資金和人道主義援助，直到實現我們要讓烏克蘭更強大的長期目標，如此，就不會有人再敢攻擊你們。

據約翰遜介紹，英國向烏克蘭追加的3億英鎊（約3.55億歐元）軍援包括：可定位轟炸你們城市的大炮位置的雷達；可向你們部隊運送物資的重型無人機，以及成千上萬的夜視裝置。

倫敦之前已向基輔提供了4.5億英鎊的軍事援助，包括數千枚輕型反坦克導彈，5套擁有100多枚導彈的防空導彈系統和4.5噸炸藥。最近英國還承諾向烏克蘭提供轉移裝甲車、反艦導彈和防空系統。

西方反應太慢

鮑里斯-約翰遜在對烏克蘭議會演講中承認，西方國家"對正在發生的情況明白得太慢，對莫斯科的制裁也太慢。他說：“我們不能再重複這個錯誤”。

英相約翰遜曾在4月訪問過烏克蘭首都，他贊烏克蘭人起來抵抗把俄軍"從基輔的大門口趕走"。此舉"不僅完成了21世紀最偉大的軍事壯舉"，同時也"暴露了（弗拉基米爾）普京歷史性的愚蠢瘋狂"。

他說：“你們摧毀了普京不可戰勝的神話，在你們國家的軍事歷史和生活中，寫下了最輝煌的篇章之一”。“這是烏克蘭最美好的時刻，它將被世代銘記和傳頌下去”。