五角大樓：烏東戰鬥或曠日持久，美國正儘力確保烏軍有能力繼續頑強

烏克蘭/ 美國

五角大樓發言人約翰-柯比周三表示，儘管俄羅斯加大了對烏克蘭的軍事攻擊力度，但烏克蘭盟友的武器設備等正在運入該國，進入烏克蘭軍隊手中。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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© U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE-AP

周三晚間，烏克蘭全國多地響起了空襲警報。美聯社稱，基輔附近，烏克蘭中部的切爾卡瑟和第聶伯羅，以及東南部的紮波羅熱均出現襲擊事件。烏克蘭政府稱，第聶伯羅的一處鐵路設施遭到襲擊。

柯比指出說：“俄軍正試圖打擊烏克蘭西部的關鍵基礎設施目標，例如電力、交通樞紐等，這是在試圖破壞烏克蘭人補給的能力”。

俄羅斯正在準備5月9日的勝利日慶祝活動。這一天標誌着蘇聯擊敗納粹德國，極具象徵意義。目前全世界都在關注，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京是否會藉此機會，宣布俄軍在烏克蘭取得勝利，或者擴大其“特別軍事行動”。

美聯社分析稱，若俄羅斯宣布全面戰爭，那麼普京或將引入戒嚴令，並動員俄羅斯預備役人員來彌補重大的部隊人員損失。但克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫表示，這種猜測是“無稽之談”。

西方盟友的武器正湧入烏克蘭，這幫助烏克蘭軍隊挫敗了俄羅斯最初奪取基輔的企圖，也在頓巴斯日益激烈的戰鬥中發揮出重要作用。柯比解釋說，“俄羅斯人在頓巴斯和烏克蘭南部沒有取得美方認為他們想要取得的那種進展...俄軍在每一次轉折點都遇到烏克蘭軍的頑強抵抗。美國目前關注的是，如何確保烏克蘭這種抵抗力量能夠儘可能繼續頑強下去”。“這可能最終在頓巴斯變成一場曠日持久的戰爭，這就是為什麼美國每天都專註於確保能夠為烏克蘭方面提供他們需要的設備和武器，和使用部分武器所需的人員培訓”。