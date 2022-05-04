俄羅斯永久禁止日本首相岸田入境

俄羅斯/日本

莫斯科5月4日宣布禁止包括日本首相岸田文雄在內的60多名日本公民進入俄羅斯境內，以報復東京在俄羅斯入侵烏克蘭後對莫斯科的制裁。岸田文雄在梵蒂岡對俄羅斯的宣布進行了回應...

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俄羅斯外交部的一份聲明說，“已決定永久禁止”63名日本公民進入俄羅斯。該名單上除了有首相岸田文雄之外，還包括部長、國會議員、商人、媒體主管和大學教授。

俄羅斯外交部指責岸田政府“發起了一場前所未有的反俄運動，並允許對俄羅斯聯邦發表不可接受的言論，包括誹謗和直接威脅”。

莫斯科還指責東京當局採取"旨在破壞睦鄰友好關係的實際措施，損害俄羅斯的經濟和國際威望"。

俄外交部表示，禁止日本首相入境是對"日本政府對俄羅斯公民，包括高級國家官員實施的個人制裁"的回應。

據法新社報道，岸田文雄正在梵蒂岡和羅馬訪問，他在那裡會見了教皇方濟各和意大利總理馬里奧-德拉吉。在陪同他旅行的日本記者面前，他將俄羅斯的這個決定描述為"不可接受"。

岸田文雄稱，"是俄羅斯將日俄關係帶到了這個水平，非但如此，莫斯科還做出這樣的宣布，這是我們不能接受的"。岸田文雄並認為，俄羅斯這個行為"明顯違反了國際法"。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，複雜的俄日關係出現嚴重的惡化，日本參與了西方對莫斯科的制裁。

東京在4月初決定停止進口俄羅斯煤炭，不過同時也決定不離開俄羅斯遠東薩哈林附近的海上石油項目。

今年4月，日本外交藍皮書重新使用2003年之前的強硬措辭，指控俄羅斯“非法佔領”了日本北方四島。這一領土爭端自二戰結束以來一直阻礙着日俄兩國簽署和平條約。