拜登擬放寬對華關稅措施 內部有分歧

拜登/中國/關稅

白宮正考慮放寬針對中國進口商品的關稅措施，以降低消費者成本和通脹。此舉在拜登政府內部引發分歧。

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華爾街日報5月4日引述知情人透露，贊成放寬對華關稅的陣營中有美國財長耶倫(Janet Yellen)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)。他們贊成免掉一部分特朗普政府時期對中國產品加征的進口關稅。

據知情人士說，另一個陣營是貿易代表戴琪(Katherine Tai)和其他一些人，他們不願意放棄對華關稅的籌碼，意圖繼續努力重塑中國的經濟行為。

拜登在這個問題上一直猶豫不決，但最近重新審視了這個問題，因為白宮希望降低40年來的最高通脹率。與此同時，美國政府周二開始對特朗普時期的關稅措施展開了法律要求的評估。美國貿易代表辦公室被要求研究2018年首次加征這些關稅對經濟產生的影響。

該報說，通脹已成為拜登政府和民主黨人的一個政治包袱，而白宮擁有掌管貿易政策的廣泛權力，無需由兩黨勢力勢均力敵的國會採取行動。

與此同時，許多國會議員對中國的態度變得越來越強硬，而工會與其民主黨的盟友對降低關稅會使中國商品更加便宜的措施，持懷疑態度。