歐盟主席馮德萊恩：制裁俄羅斯 援助烏克蘭 斷普京喉舌

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會主席馮德萊恩5月4日在歐洲議會全體會議上發表講話，闡述歐盟有關俄羅斯侵略烏克蘭的各項對策：制裁俄羅斯的能源與金融系統，並切斷普京的喉舌...

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馮德萊恩說，今天，我想談兩個話題。一是制裁，二是救濟和重建。今天，我們將介紹第六套制裁措施。

拉清單

首先，我們列出了在布查犯下戰爭罪行並對馬里烏波爾市的非人道圍困負責的高級軍官和其他個人的名單。這向克里姆林宮戰爭的所有肇事者發出了另一個重要信號：我們知道你是誰，你將被追究責任。

其次，我們將俄羅斯最大銀行聯邦儲備銀行（Sberbank）和另外兩家主要銀行排除在全球結算系統SWIFT之外。至此，我們打擊了對俄羅斯金融體系和普京進行破壞的能力具有系統重要性的銀行。這將鞏固俄羅斯金融部門與全球體系的完全隔離。

禁普京喉舌

第三，我們禁止三大俄羅斯國有廣播公司使用我們的廣播。他們將不再被允許在歐盟以任何形式散發其內容，無論是通過有線、衛星、互聯網還是通過智能手機應用程序。我們已將這些電視頻道認定為放大普京謊言和激進宣傳的喉舌。我們不應該再給他們傳播這些謊言的舞台。

此外，克里姆林宮還依賴來自歐洲的會計師、顧問和旋轉醫生。現在這將停止。我們禁止向俄羅斯提供這些服務。

石油

關於制裁的最後一點：現在我們正在解決我們對俄羅斯石油的依賴問題。讓我們明確一點：這並不容易。因為一些成員國嚴重依賴俄羅斯石油。但我們需要努力。我們現在提議禁止俄羅斯石油。這將是對所有俄羅斯石油、海運和管道、原油和精鍊石油的全面進口禁令。我們將確保以有序的方式逐步淘汰俄羅斯石油，以使我們和我們的合作夥伴能夠確保得到替代供應的來源，並將對全球市場的影響降至最低。

這就是為什麼我們將在六個月內逐步淘汰俄羅斯的原油供應，並在年底前逐步淘汰成品油。我們最大限度地對俄羅斯施加壓力，同時最大限度地減少我們和我們在全球的合作夥伴所受的損害。因為我們自己的經濟首先必須保持強勁，才能幫助烏克蘭。

通過所有這些步驟，我們正在剝奪俄羅斯經濟實現多元化和現代化的能力。普京想從地圖上抹去烏克蘭。他顯然不會成功。恰恰相反：烏克蘭團結起來了。而他自己的國家，俄羅斯，正在下沉。

重建烏克蘭

我們希望烏克蘭贏得這場戰爭。但我們也想為烏克蘭在戰後取得成功創造條件。

第一步是幫助烏克蘭人應對戰爭後果的短期經濟支持，就像我們對宏觀金融援助計畫和對烏克蘭預算的直接支持一樣。

此外，我們最近提議暫停對烏克蘭出口到歐盟的所有進口關稅，為期一年。我相信歐洲議會會支持這個想法。但這還不夠。因為僅在今年一年，烏克蘭國內生產總值預計將下降 30% 至 50%。國際貨幣基金組織估計，從 5 月起，烏克蘭每月需要 50 億歐元，用來維持國家運轉，支付養老金、工資和基本服務。我們必須支持他們，但我們無法單獨做到這一點。我歡迎美國宣布大規模預算支持。作為歐洲團隊，我們將盡我們的一份力量。

在第二階段，有更廣泛的重建工作要做。戰爭的破壞規模是驚人的。醫院和學校、房屋、道路、橋樑、鐵路、劇院和工廠——需要重建的東西太多了。在戰爭迷霧中，很難做出準確的估計。經濟學家談論的是數千億歐元。隨着這場毫無意義的戰爭持續每一天，成本都在上升。

歐洲對烏克蘭負有非常特殊的責任。在我們的支持下，烏克蘭人可以為他們的下一代人重建國家。這就是為什麼今天我向你們提議，我們開始為我們的烏克蘭朋友制定一項雄心勃勃的復蘇計畫。該一攬子計畫應帶來大量投資以滿足需求和進行必要的改革。它應該消除烏克蘭經濟的現有弱點，並為可持續的長期增長奠定基礎。它可以設定一個裡程碑和目標系統，以確保歐洲資金真正為烏克蘭人民提供服務，並按照歐盟規則進行使用。它可以幫助打擊腐敗，使法律環境與歐洲標準一致，並從根本上提升烏克蘭的生產能力。這將為烏克蘭提供令其成為吸引外國直接投資之地的穩定性和確定性。最終，它將為烏克蘭在歐盟內的未來鋪平道路。