白俄羅斯軍隊突然在烏克蘭邊境演習

白俄羅斯/烏克蘭

白俄羅斯軍隊突然在靠近烏克蘭邊境發起"突擊"軍事演習，據稱此舉是測試其軍隊的快速反應能力。基輔深度懷疑白俄羅斯準備派兵進入烏克蘭支持俄軍。

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白俄羅斯國防部今天5月4日在一份聲明中說，其軍事單位將努力提高"進入戒備，及轉移到預定區域，進行戰鬥"的能力。

法新社說，白俄羅斯國防部發布的照片顯示，包括坦克在內的車輛縱隊在一條路上滾動着。

烏克蘭正在嚴密監視白俄羅斯的這些演習。此前基輔曾多次表示懷疑白羅斯準備派軍隊進入烏克蘭境內支持俄羅斯的進攻。

法新社說，白俄羅斯被俄羅斯總統普京的盟友盧卡申科鐵腕統治了近30年，該國是莫斯科對烏克蘭發動戰爭的後方和後勤基地。

作為這種間接參與俄羅斯侵略行動的跡象，在過去兩個月，白俄羅斯發生了幾起破壞鐵路的事件，當局逮捕了幾名嫌疑人。