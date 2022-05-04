美國着手對中國科技集團海康威視實施制裁

美國/海康威視

美國正在着手對中國監控攝像機公司海康威視（Hikvision）實施嚴厲的制裁。該公司被指控通過其監視系統協助中共當局侵犯人權，特別是在新疆。

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據《金融時報》5月4日引述四位熟悉內部討論的人士透露，拜登政府正為“對海康威視實施與人權相關的制裁”做鋪墊。該報援引兩位熟悉情況的人士說，美國政府已開始向盟友介紹其制裁意圖，因為海康威視的攝像機在180多個國家被使用，任何制裁措施都會對這些國家產生影響。

華盛頓指責這家位於杭州的公司向中國政府提供監控攝像頭，為鎮壓被關押在新疆集中營的100萬維吾爾人提供便利。拜登政府指責北京在新疆實施"種族滅絕"。中國否認它正在迫害該地區的維吾爾人。

據科技研究公司Top10VPN的數據，有超過1000個城市使用海康威視的攝像頭。該公司的前五大國際市場是越南、美國、墨西哥、英國和巴西。

“人權觀察”組織中國部主任索菲-理查德森（Sophie Richardson）說："如果頒布這些制裁措施，將是一個地震式的進展”。她補充說，“我們長期以來一直呼籲對監控技術進行監管，以便它們不被濫用的政府所利用。我們的研究表明，北京建立在技術之上的鎮壓，正在中國境內擴大，並在境外延伸”。

海康威視在《金融時報》披露白宮有關的審議後發表聲明說：“我們認為任何此類制裁都應基於可信的證據和適當的程序”。“我們期待着得到公平和無偏見的對待”。

美國國會在2016年通過了《全球馬格尼茨基法案》，該法案賦予政府更多的權力制裁涉侵犯人權的實體。金融時報說，白宮和將實施制裁的美國財政部沒有對此發表評論。

美國前總統唐納德-特朗普於2020年將海康威視列入商務部的"實體名單"，禁止其獲得美國製造的技術。

拜登政府去年將該公司和其他幾個集團列入"中國軍工綜合體公司"名單，禁止美國人對這些企業進行投資。

拜登政府也瞄準了大疆（DJI）和商湯（SenseTime），前者是總部設在深圳的世界最大商用無人機製造商；後者是一家專門從事面部識別軟件的中國人工智能公司。

《金融時報》上周報道稱，美國政府正在審查關於中國半導體製造商長江存儲YMTC（白宮稱其正在成為國家冠軍）向華為提供用美國技術製造的內存芯片而違反出口管制限制的指控。

美國國務卿安東尼-布林肯(Antony Blinken)將於周四發表拜登執政以來有關中國問題首次大型演講。布林肯是第一個同意特朗普政府的觀點的拜登政府官員，即中國對新疆維吾爾人的待遇構成了"種族滅絕"。