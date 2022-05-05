亞速鋼廠: 莫斯科稱今起休戰3天 基輔說戰鬥仍在繼續

亞速鋼鐵廠

俄羅斯昨晚宣布從今天5月5日早晨開始，俄軍在馬里烏波爾亞速鋼廠實施單邊停火，為期三天，讓平民撤離。但據烏克蘭軍方今天說，亞速鋼廠的戰鬥仍在繼續…

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克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)今天周四表示，在亞速冶金廠（Azovstal）所在地，人道走廊正在"發揮作用"。他告訴記者："那裡的走廊今天在工作"，並保證說，俄羅斯軍隊正在遵守它在前一天宣布的從周四開始的停火，以允許疏散在鋼鐵廠避難的平民。

周三晚間俄羅斯國防部發布聲明：俄軍將於莫斯科時間5月5日、6日和7日的上午8時至下午6時（格林尼治時間上午5時至下午3時）從亞速冶金廠（Azovstal）所在地開放一條人道走廊，允許在這個鋼鐵廠避難的平民向俄羅斯或基輔控制的領土轉移。莫斯科還承諾，親俄分離武裝也不會向那裡開火。停火範圍不包括烏克蘭其他地區。

據馬里烏波爾市的市長瓦迪姆-博伊琴科說，目前仍有約兩百名平民被困在亞速鋼鐵廠內。

法新社說，馬里烏波爾最後的烏克蘭守軍也在這個鋼鐵廠內。這個工廠是烏克蘭在馬里烏波爾控制的最後一個堡壘。

戰鬥仍在繼續

據烏克蘭軍方今天5月5日上午宣布，儘管莫斯科昨天宣布從今天周四上午開始單邊停火，但是位於馬里烏波爾的亞速（Azovstal）鋼鐵廠的戰鬥仍在繼續，俄軍正"試圖殲滅"該廠的最後一名守衛者。

法新社引述烏克蘭軍隊周四上午的一份聲明中說："俄羅斯佔領者正忙於阻撓並試圖殲滅亞速鋼廠境內的烏克蘭部隊。該聲明說，莫斯科的部隊為控制亞速鋼鐵廠，已在飛機的支持下恢復了攻勢。

領導亞速鋼鐵廠防禦工作的亞速團指揮官傑尼斯-普羅科佩科（Denys Prokopenko）在周三晚間播放的一段視頻中說，俄羅斯軍隊已經進入亞速鋼鐵廠，這裡正在進行"暴力和血腥的戰鬥"。

烏克蘭總參謀部在格林尼治標準時間周四04:00左右的每日更新中說，"俄羅斯入侵者正集中精力阻擋並試圖摧毀我們在亞速鋼鐵廠Azovstal地區的部隊。敵人在空軍的支持下，恢復了對工廠的攻勢。

法新社說，奪取馬里烏波爾將是俄羅斯人的一個重要勝利，因為如此，他們便能將親俄分離勢力控制的部分頓巴斯地區與莫斯科在2014年吞併的克里米亞連接起來，鞏固其在亞速海沿岸的領土成果。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，數以百計的烏克蘭戰士和平民一直生活在亞速鋼廠（Azovstal）下面二戰時期的地下隧道中，該遺址正在遭到俄羅斯軍隊的猛烈炮擊。

烏克蘭總統澤連斯基在其每日視頻中說，344人已於周三從馬里烏波爾及其周邊地區疏散到大約230公里外的烏克蘭控制的城鎮紮波羅熱（Zaprorizhjia）。他並說，但是，那裡仍然有平民，包括婦女和兒童。

聯合國周日幫助轉移了大約100名被困在亞速鋼廠的平民。被轉移的人員之一安娜-紮伊采娃(Anna Zaitseva)抱着她六個月大的嬰兒斯維亞托斯拉夫(Sviatoslav)說："有那麼一刻，我們失去了希望，我們以為所有人都已經忘記了我們"。

烏克蘭總統澤連斯基周三在電話採訪中呼籲聯合國秘書長古特雷斯幫助"拯救"被毀壞的設施中的傷員。

聯合國安全理事會關於烏克蘭的會議定於今天周四晚上在紐約舉行。